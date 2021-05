Après une période de test, Facebook et Instagram annoncent la disponibilité d’une option qui permet de cacher les J’aime (likes). L’utilisateur a le contrôle ici : c’est lui qui décide (ou non) si l’information doit s’afficher.

Quel est l’intérêt de cacher le nombre de J’aime sur Facebook et Instagram ? Les deux réseaux sociaux expliquent vouloir « dépressuriser l’expérience des gens ». Certains peuvent uniquement se focaliser sur cette donnée, au lieu de se concentrer sur la publication elle-même. « Les utilisateurs et les experts nous ont dit que le fait de ne pas voir le nombre de J’aime était bénéfique pour certains et gênant pour d’autres, en particulier parce que les utilisateurs utilisent le nombre de J’aime pour se faire une idée de ce qui est tendance ou populaire », indique les deux plateformes.

À partir d’aujourd’hui, il est possible de cacher le nombre de J’aime pour toutes ses publications ou le faire au cas par cas. Il est également possible de cacher le nombre de J’aime sur les publications des autres utilisateurs. Une option dédiée est disponible au sein des réglages.

« Les utilisateurs veulent plus de flexibilité, donc nous avons pensé qu’il serait important de leur donner cette option », indiquent Facebook et Instagram. Les nouvelles options sont en cours de déploiement sur les deux réseaux sociaux. Certains l’ont aujourd’hui, les autres les auront au fil des semaines.