Les dernières keynotes l’ont prouvé : Apple est passé maitre dans la mise en scène de ses conférences. Même (voire surtout) dans le contexte d’une crise pandémique majeure, la firme de Cupertino a livré des keynotes parfaitement rythmées et parfois même agrémentées de scénettes humoristiques (pas trop caustique l’humour, on est chez Apple tout de même). Ce penchant pour la parodie ne date pas d’aujourd’hui. Impossible d’oublier les publicités Get a Mac, et on se serait sans doute longtemps souvenu d’une séquence parodiant l’App Store… si Apple n’avait pas décidé de la mettre à la benne au tout dernier moment !

Nous sommes en 2014, et pour la WWDC, Apple a préparé une vidéo qui parodie les procédures de validation de l’App Store. La vidéo montre un Larry David (toujours irrésistible) qui décide seul de la validation ou du rejet d’une app, pour des raisons plus absurdes les unes que les autres. Ces 10 minutes de parodie résonnent étrangement dans le contexte actuel. L’App Store fait face aujourd’hui à de multiples critiques de la part des régulateurs, des concurrents, mais aussi de développeurs agacés par l’aspect « Bruce tout Puissant » d’Apple concernant la validation des apps. Apple avait-il déjà conscience, dès 2014, que son système de validation ne prêtait pas forcément à sourire ?