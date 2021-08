Apple rend aujourd’hui disponible la mise à jour macOS 11.5.2 pour les utilisateurs sur Mac. Il ne s’agit pas d’une mise à jour, puisqu’elle vient seulement corriger des bugs selon Apple.

macOS 11.5.2 a beau ne corriger que des bugs selon Apple, la mise à jour pèse tout de même 2,54 Go. Autant dire que c’est un beau bébé étant donné qu’il n’y a, semble-t-il, aucune nouveauté particulière. On notera au passage qu’Apple ne donne pas le moindre détail sur la nature des bugs corrigés, ce qui est fort dommage. Nous en avons en général le droit à une liste. Il faudra faire sans cette fois-ci

Pour mettre à jour vers macOS 11.5.2, ouvrez Préférences Système et rendez-vous dans Mise à jour de logiciels. Vous verrez la nouvelle version apparaître et vous pourrez initier le téléchargement.

Pour rappel, Apple a proposé macOS 11.5.1 le 26 juillet dernier. Cette version apportait « importantes mises à jour de la sécurité » selon Apple. Elle venait en l’occurrence boucher une faille de sécurité au niveau d’IOMobileFrameBuffer. Une application pouvait être capable d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau.

En plus de la nouvelle version sur Mac, Apple a proposé aujourd’hui la cinquième bêta publique d’iOS 15 sur iPhone et d’iPadOS 15 sur iPad. Plus détails à ce sujet sont à retrouver sur cet article dédié.