Les écouteurs inclus par défaut dans la boîte des smartphones vendus en France, c’est fini. La proposition de loi concernant ce point a été votée par le Parlement et fera bientôt son arrivée au Journal officiel.

La fin des écouteurs obligatoires dans la boîte des smartphones

Patrick Chaize (Les Républicains), sénateur de l’Ain, est à l’origine de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. Il a discuté avec Frandroid pour confirmer que les constructeurs de smartphones ne seront plus dans l’obligation d’inclure des écouteurs dans la boîte pour ce qui est des modèles vendus en France.

À l’origine, la France a imposé la présence d’un kit mains libres pour des raisons de santé, afin de limiter l’exposition aux émissions radioélectriques. Cela explique pourquoi les constructeurs doivent proposer une boîte « spéciale » pour la France : parce qu’il faut inclure des écouteurs. Les autres pays n’ont pas une telle loi.

L’article 14 quater, introduit par les députés de l’Assemblée nationale après première lecture, indique que les constructeurs devront assurer « la disponibilité d’écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation ». Et comme l’explique le sénateur, « l’article 14 quater […] supprime en effet cette obligation de fournir des écouteurs lors de la vente de téléphones portables ».

Qu’en est-il de la santé, du coup ? Le sénateur explique que les instances d’expertise internationale, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont réfuté l’idée qu’il y a un lien de cause à effet établi entre une exposition aux champs électromagnétiques des téléphones portables et des pathologies chroniques.

Plus d’écouteurs ni de de chargeur

Il y a un point important à prendre en compte : les constructeurs de smartphones pourront techniquement toujours inclure des écouteurs dans la boîte. Rien ne les empêche de le faire. La seule différence est qu’ils ne sont plus dans l’obligation de le faire. Et autant le dire tout de suite : on se doute bien que la grande majorité va tout simplement arrêter de les inclure. Cela va leur permettre de mettre en avant l’argument de l’écologie, comme beaucoup le font (ils ont déjà retiré les chargeurs de la boîte). De plus, c’est positif au niveau de la logistique parce qu’ils n’ont pas besoin de créer une boîte spécifique à la France. Et puis cela permet au passage de faire quelques économies.

Tout ceci va progressivement se mettre en place. Il faut attendre que la publication du décret dans le Journal officiel. Il n’y a pas encore de date.