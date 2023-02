Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application Apple Store sur iPhone et iPad. On retrouve trois nouveautés au programme de la nouvelle version.

Apple annonce qu’il est désormais possible de partager facilement ses sélections d’articles, à savoir ses listes d’envies, avec vos proches. Ainsi, ils sauront que vous voulez le dernier iPhone, iPad, Mac ou n’importe quel autre produit disponible sur l’Apple Store en ligne.

D’autre part, vous pouvez désormais consulter les articles que vous avez enregistrés et poursuivre votre sélection à différents endroits dans l’application Apple Store. Dernier point, l’application affiche désormais davantage d’informations concernant les Apple Store physiques, ainsi que les environs.

L’application Apple Store est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.

Voici comment Apple présente son application :

L’app Apple Store, c’est une façon plus personnelle de se procurer les tout derniers produits et accessoires Apple. Obtenez des recommandations en fonction des produits Apple que vous possédez déjà. Trouvez quels accessoires sont compatibles avec vos appareils. Remplacez facilement votre iPhone par un modèle plus récent. Suivez l’état de votre commande, où que vous soyez. Et inscrivez-vous à des séances pratiques dans les Apple Store. Vous pouvez même utiliser Apple Pay pour régler avec votre iPhone dans les Apple Store participants.