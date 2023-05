L’Apple Watch Ultra porte bien son nom. Tout y est en effet « ultra » par rapport aux autres modèles d’Apple Watch : un boitier en titane ultra résistant, un matériau qui offre selon Apple « un équilibre parfait entre poids, robustesse et résistance à la corrosion », du verre saphir pour la protection de l’écran, là encore très résistant aux impacts et aux rayures, une Digital Crown nettement plus large pour pouvoir être utilisée plus facilement avec des gants, un écran plus large et particulièrement lumineux (2000 nits), et toute la panoplie des certifications qui prouvent que la toquante est vraiment taillée pour les activités de plein air.

L’Apple Watch Ultra affiche la certification anti poussière iP6X, est résistante à l’immersion jusqu’à 100 mètres de profondeur (50 mètres pour la plongée), et a été testée sous la norme MIL-STD 810H (sachez juste que cela valide les affirmations d’Apple concernant la résistance de l’Apple Watch Ultra ). L’autre atout de l’Apple Watch Ultra, c’est le le bouton Action, qui permet d’activer rapidement de nombreuses fonctions que l’on pourra personnaliser selon ses besoins. Essentiel aussi le bouton horizontal placé à côté de la Digital Crown, bouton qui permet d’accéder aux fonctions de sécurité. un appui long sur ce bouton permet d’appeler les secours , accéder à sa Fiche médicale ou déclencher la sirène. Enfin, la batterie peut tenir une même charge jusqu’à 36 heures.

Bref, l’Apple Watch Ultra est un modèle de smartwatch très haut de gamme, et une fois n’est pas coutume, un modèle disponible en dessous de la barre des 900 euros en France ! L’Apple Watch Ultra est en effet proposée au prix de 899 euros dans les configurations de bracelets suivantes, soit 100 euros de moins que son tarif habituel.

L’Apple Watch Ultra est disponible à la vente à 899 euros :

avec Boucle Trail Jaune/Beige M/L

avec Boucle Trail Jaune/Beige – S/M

avec Boucle Alpine Vert – Small

avec Boucle Alpine Orange – Small

avec Boucle Alpine lumière stellaire – Small

avec Bracelet Océan Jaune