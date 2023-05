Apple Music et le fabriquant d’eau sucrée et gazeuse Pepsi ont signé un sacré deal : pas moins de quatre cent millions de bouteilles Pepsi afficheront sur leur jaquette un QR code donnant droit à trois mois d’abonnement gratuit à Apple Music (mais seulement aux Etats-Unis) ! Cette campagne de pub Press Play On Summer ressemble fortement à une opération gagnant-gagnant.

Le rappeur Bad Bunny dans la campagne de pub conjoint Pepsi-Apple Music

Outre ces millions d’abonnements en cadeau, les deux géants s’afficheront dans une immense campagne de pub « cross-over » globale, sur les chaines du câble américain, mais aussi via une campagne d’affichage massive ou dans les réseaux sociaux. La totale quoi… A noter que le rappeur Bad Bunny, qui avait d’ailleurs été élu artiste de l’année sur la plateforme Apple Music, est lui aussi intégré à cette campagne.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple participe à une campagne de pub avec Pepsi. Les deux sociétés avaient déjà collaboré sur une campagne conjointe il y a une vingtaine d’années (l’iTunes Store était alors mis en avant), et plus récemment, Apple a commandé une docu-série sur Pepsi baptisée The Jet.