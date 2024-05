La prochaine version de Safari permettra de désactiver sélectivement les publicités en ligne. Dénichée au fin fond du code du navigateur par le site Apple Insider, cette fonctionnalité devrait être proposée dans iOS 18, et pourrait même être présentée lors de la prochaine WWDC. Une fois n’est pas coutume, la polémique sera présente cette fois avant même la disponibilité effective de la fonction : si l’on en croit en effet le Financial Times, la News Media Association britannique aurait pris la décision de porter plainte contre Apple et d’envoyer un courrier de protestation à Emma Haselhurst, la responsable des affaires gouvernementales d’Apple pour le Royaume-Uni, arguant que le blocage de la publicité en ligne représenterait un danger économique pour la presse en ligne : » le blocage des publicités est un instrument brutal, qui frustre la capacité des créateurs de contenu à financer durablement leur travail » est-il écrit dans la missive.

La News Media Association aurait aussi demandé un entretien avec des cadres dirigeants d’Apple afin de discuter de cette fonction, mais il semble que la firme de Cupertino n’a pas encore répondu à cette requête. On notera avec ironie que la News Media Association invoque les risques sur la « responsabilité éditoriale » s’agissant de la prochaine version de Safari, alors même que l’association a pour membre des tabloïds controversés comme The Sun et le Daily Mail, ces derniers étant très peu soucieux de cette fameuse « responsabilité » dès lors qu’il s’agit de faire des gros titres.