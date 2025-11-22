Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et enseignes spécialisées multiplient les grosses promotions sur les produits high-tech : smartphones, TV 4K, PC portables, casques audio, consoles de jeux, objets connectés, et bien plus encore.

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

 

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Aujourd’hui Montre GPS Garmin Fenix 8 47mm Acier Grey à 699€ au lieu de 890€ sur @Amazon
  • Aujourd’hui Montre connectée Garmin Vívoactiv 6 – AMOLED, 42mm à 197,35€ au lieu de 306,72€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Aujourd’hui Ecouteur sans fil Apple AirPods 4 ANC à 150,25€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Aujourd’hui Lampe connectée Philips Hue HUE GO + Télécommande nomade Dim Switch Philips Hue à 49,09€ sur @Darty
  • Casque Bluetooth Nothing Headphone (1) – ANC, Blanc ou Noir (Via Remise au Panier) à 189€ au lieu de 252,76€ sur @Amazon
  • Batterie externe UGREEN Nexode 165W – 20000mAh, 2 ports 33W + 65W) + câble USB-C rétractable 100W 65cm (Vendeur tiers, via coupon) à 53,41€ au lieu de 89,99€ sur @Amazon
  • HOT! Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro 2 avec boitier de charge MagSafe USB-C à 178,50€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Caméra d’action DJI Osmo Pocket 3 à 382€ au lieu de 495€ sur @Amazon
  • HOT! Caméra DJI Osmo Pocket 3 – 4K / 120fps, Stabilisation 3 axes, Capteur CMOS 1″, Ecran OLED 2″ (298.02€ via PayPal) – Entrepôt France à 331,02€ sur @AliExpress avec le code FRBF60
  • Écouteurs CMF by Nothing Buds Pro 2 – ANC 50 dB, Son Hi-Res LDAC, Audio Spatial 360°, 6 micros HD, 43h d’autonomie – Gris Clair, Noir, Bleu à 39,95€ au lieu de 59,11€ sur @Amazon
  • Pack Philips Hue W&C Découverte à 89,99€ au lieu de 199,99€ sur @Boulanger
  • Batterie externe UGREEN Nexode – 45W, 20000 mAh à 23,79€ au lieu de 37,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Boîtier de Recharge), Audio de HQ, 48 h d’Utilisation à 79€ au lieu de 109,73€ sur @Amazon
  • HOT! Émetteur Mic Mini Dji – Blanc Artique à 25€ au lieu de 39,12€ sur @Amazon
  • HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 45€ au lieu de 59€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • Aujourd’hui Smartphone iPhone 16e 128Go noir ou blanc à 599€ au lieu de 652€ sur @Amazon
  • Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra – 12 Go, 256 Go à 849€ au lieu de 1205,32€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone 6.8″ Nothing Phone (3a) – 128 Go, AMOLED FHD+ 120 Hz, 50 MP + zoom 30x, 50 W recharge rapide à 273€ sur @Amazon
  • HOT! Smartphone 6,3″ Google Pixel 10 – RAM 12 Go, 256 Go Violet Glycine à 679€ sur @Amazon.it – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • Aujourd’hui Tablette 12.1″ Xiaomi POCO Pad – 2.5K 120Hz, Snapdragon 7s Gen2, RAM 8 Go, 256 Go, 10000mAh / 33W, gris (Entrepôt FR) à 160,02€ sur @AliExpress avec le code BFFR20
  • Sélection de liseuses Kindle – Ex : Amazon Kindle (Nouvelle génération) – 16 Go, sans publicités à 99,99€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon
  • iPad Air M3 à 599 € sur @Amazon
  • Tablette 12.7″ Lenovo Idea Tab Pro – 3K 144Hz, Dimensity 8300, RAM 8 Go, 128 Go (Gris) + Clavier & Stylet à 299,99€ au lieu de 450€ sur @Darty
  • HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 352,99€ au lieu de 409€ sur @Amazon (via remise au panier)

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Aujourd’hui Console Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition 1 To (Vendeur Carrefour) à 329€ sur @Rakuten avec le code CARRE20
  • Aujourd’hui Pack PS5 Slim Digitale + 2ème Manette sans fil à 399€ au lieu de 559€ sur @Cdiscount
  • Console Sony PlayStation 5 PS5 Slim Digital Edition – SSD 825 Go à 343,28€ au lieu de 443,33€ sur @Amazon.it – livrable en France

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • Aujourd’hui SSD interne M.2 NVMe SanDisk Extreme GEN4 – 2 To à 106,47€ au lieu de 134€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • SSD Interne NVMe M.2 Samsung 990 Pro PCIe 4.0 – 2 To, Vitesse de lecture jusqu’à 7 450 Mo/s à 134,99€ au lieu de 159€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 109,99€ sur @Amazon

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Aujourd’hui Kit de RAM Kingston FURY (2×32 Go) – 64 Go DDR5-6000 CL30 à 379€ sur @Alternate
  • Carte mère Gigabyte B850 Eagle Ice Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen série 9000 à 155,99€ au lieu de 188,98€ sur @Amazon
  • HOT! Carte graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 Gaming 16 Go Dual à 545,03€ au lieu de 624,77€ sur @Amazon
  • HOT! Carte graphique MSI Ventus 5070 triple fan OC à 539€ au lieu de 599€ sur @Amazon
  • HOT! Carte graphique sapphire Pulse AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16GB Double HDMI-DP à 349€ au lieu de 390,44€ sur @Amazon
  • Carte graphique PNY GeForce RTX 5080 16GB ARGB à 984,99€ au lieu de 1079€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
  • Carte Mère Gigabyte X870 A Elite WF7 ICE – ATX, AM5 à 219€ au lieu de 279€ sur @Grosbill
  • Watercooling Cooler Master MasterLiquid 360L Core Noir ARGB (58,68 si première comande avec le code HELLO10 ) à 78,68€ au lieu de 106,51€ sur @Cdiscount avec le code HELLO10
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 794€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 380€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 620€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Écrans PC :

  • Aujourd’hui Écran PC incurvé 27″ MSI MAG 27CQ6F – WQHD, Dalle Rapid VA, 180 Hz, 0,5 ms, AMD FreeSync (via remise au panier) à 139,99€ sur @Amazon
  • Ecran PC 24″ MSI Pro MP2412 – Full HD, Dalle VA à 59,99€ au lieu de 80€ sur @Amazon
  • HOT! Ecran PC 31,5″ MSI Mag 321UPX – QD-OLED, 4K UHD, Dalle Quantum Dot OLED, 240Hz, 0.03ms, 99% DCI-P3, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1 à 649,99€ au lieu de 1023,63€ sur @Amazon
  • Ecran PC Incurvé 32″ Alienware AW3225QF – 4K UHD, 3840×2160, 1700R, 240Hz, QD OLED, 0.03ms, Compatible NVIDIA G-Sync, HDR, Dolby Vision à 725,98€ au lieu de 932€ sur @Amazon
  • Ecran PC Gaming 49″ Samsung Odyssey G91F LS49FG912EUXEN – incurvé, 144 Hz, Dual QHD, 1 ms à 599,99€ au lieu de 749,99€ sur @Darty
  • Ecran PC 26,5″ Asus ROG Strix XG27AQDMG – OLED à 479€ au lieu de 569€ sur @Son-vidéo

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 999€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —