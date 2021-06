Le YouTubeur Luke Miani a pris un iMac de 21,5 pouces pour le modifier et y mettre un processeur Intel Core i9. Il a dû complètement démonter l’ordinateur tout-en-un pour faire cette manipulation. Il a ensuite fait une comparaison avec l’iMac M1.

L’iMac de 21,5 pouces acheté est un modèle avec un processeur Intel Core i3-8100, 8 Go de RAM, la puce graphique AMD Radeon Pro 555X et un SSD de 256 Go. Luke a remplacé le processeur pour mettre un Intel Core i9-9900 et a également mis 32 Go de RAM. À l’arrivée, l’iMac et les modifications lui ont coûté 1 250 dollars. En comparaison, un iMac M1 coûte 1 299 dollars (1 449 euros en France).

Le YouTubeur a lancé un benchmark sur Geekbench 5 pour voir la puissance brute. L’iMac M1 obtient le score de 7 700 avec tous les cœurs, contre 7 400 pour l’iMac avec l’Intel Core i9. Dans les tests de calcul, le score est 15 789 pour l’iMac Intel Core i9 contre 20 000 pour l’iMac M1.

Il y a ensuite eu un test avec Cinebench. Pour le coup, l’iMac modifié s’en sort mieux avec un score de 9 214 contre 7 500 pour le modèle M1. Un autre test, Blender, se veut également positif pour le modèle avec l’Intel Core i9. L’ordinateur a mis 3 minutes et 30 secondes pour effectuer le rendu d’un projet, contre 6 minutes pour l’iMac M1. Mais il est bon de préciser que l’iMac M1 passe par la version Intel qu’il fait tourner grâce à Rosetta 2. L’optimisation n’est donc pas idéale.

Bien évidemment, tout le monde ne va pas s’amuser à démonter son iMac et changer le processeur. Mais l’expérience se veut sympathique.