La version 1.4.0 du logiciel de conversion vidéo HandBrake est maintenant disponible au téléchargement en version stable avec le support des Mac M1 (Apple Silicon). Une première bêta avait vu le jour en novembre dernier.

Le support natif des Mac M1 dans HandBrake 1.4.0 va permettre d’améliorer significativement les performances et donc réduire le temps d’encodage d’une vidéo. Ceux qui utilisaient le logiciel jusqu’à présent devaient s’appuyer sur Rosetta 2, qui faisait tourner la version Intel. Avec le support natif, le logiciel va pouvoir pleinement exploiter la puissance des Mac.

Outre le support des Mac M1, Handbrake sur macOS peut désormais gérer plusieurs tâches en même temps. Il y a également une meilleure de navigation pour l’interface avec deux nouveaux menus pour rapidement basculer entre différents fichiers, une amélioration de la prise en charge de la fonction annuler/refaire et la prise en charge de l’importation et de l’exportation par glisser-déposer dans la fenêtre contextuelle des préréglages. Notons aussi un meilleur support général de macOS Big Sur.

En prenant en compte macOS, Windows et Linux, on retrouve maintenant le support du 10 et 12 bits, les métadonnées HDR10 sont transmises à partir du fichier source si elles sont présentes, une amélioration de la fonctionnalité d’encodage matériel pour les appareils Intel QuickSync, AMD VCN et Qualcomm ARM, le support de la version ARM de Windows (en version CLI, la version graphique arrivera plus tard) et une meilleure gestion des sous-titres. La (très) longue liste des nouveautés est à retrouver sur cette page.

Handbrake 1.4.0 est disponible au téléchargement sur handbrake.fr.