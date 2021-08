Les chiffres de Counterpoint sont tombés : les ventes de Mac sont au plus haut sur le Q2 2021, comme l’ensemble du secteur informatique. De 70 millions de PC/Mac sur le Q2 2020, on est passé à 80 millions de PC/Mac sur le Q2 2021, une croissance spectaculaire qui profite à presque tous les fabricants. En pourcentage de croissance, le plus gros « gagnant » est Apple, qui passe de 4,9 millions de Mac écoulés à 6 millions sur la période concernée (+22% !), de quoi s’arroger 8% du marché. Sur ces 6 millions de Mac vendus, 90% son équipés de processeurs M1. Apple est donc sur les bases des 24-25 millions de Mac vendus sur l’année 2021, sans doute un peu plus si l’on considère le traditionnel boost des ventes lors du Q4.

Si Apple est encore loin du trio de tête (Dell, troisième, vend plus de deux fois plus d’ordinateurs qu’Apple), la firme de Cupertino semble désormais solidement arrimée à sa quatrième place, un score plus qu’honorable lorsqu’on considère le prix moyen d’achat d’un Mac par rapport à celui d’un PC. Surtout, la situation du Mac redevient parfaitement claire et pérenne. Les analyses (de comptoir ?) expliquant que le Mac finirait par « mourir » ou être délaissé par Apple dans l’ombre de l’iPhone et de l’iPad s’avèrent être ce qu’elles ont toujours été : des hypothèses peu crédibles.

Si Apple poursuit sur le même niveau de croissance en 2022, le Mac pourrait donc atteindre les 30 millions de ventes à l’année (voire un peu plus), soit deux fois les ventes de Mac d’il y a dix ans.