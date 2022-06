Un Apple-1 encore en état de marche (et forcément ultra rare), sera bientôt proposé aux enchères, et c’est un petit évènement dans la mesure où cette machine a été signée par Steve Wozniak en personne. En 2021, Jimmy Grewal, un célèbre collectionneur d’appareils Apple, a pu rencontrer le génial Woz, et ce dernier lui a alors dédicacé un Apple-1. La signature de Woz a été apposée directement sur le CPU de l’Apple-1. Très peu d’Apple-1 portent la signature de Steve Jobs ou de Steve Wozniak, et il s’agit ici du seul exemplaire connu à avoir été signé sur l’emblématique processeur 6502 en céramique blanche.

Le site de vente aux enchères note que la vénérable machine (numéro 89) est dans « un état de fonctionnement remarquable ». L’Apple-1 est aussi accompagné d’un clavier, d’un moniteur et d’un lecteur de casettes d’époque. Autre particularité de cette pièce rarissime, il s’agirait du « premier produit Apple utilisé en dehors de l’Amérique du Nord ». L’enchère démarrera demain 2 juin et se poursuivra jusqu’au 12 juin. L’Apple-1 signé st estimé entre 460 000 dollars et 485 000 dollars, mais l’enchère devrait aller bien au delà…