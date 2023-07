Annoncé en début d’année, le superbe Return to Monkey Island prend enfin date sur iOS. Le jeu de Ron Gilbert est évidemment un nouveau point’n click blindé d’humour, qui se distingue aussi par un changement radical de direction artistique (avec lequel votre serviteur avoue avoir du mal…). Hormis les points de vue très subjectifs sur la DA, Return to Monkey Island a reçu d’excellentes critiques et des retours de joueurs tout aussi positifs. Dans ce nouvel opus, notre très cher Guybrush va enfin découvrir le secret de l’Ile du Singe, grâce à quelques indices, un peu de jugeotte et la rencontre avec une galerie de personnages tout aussi délirants les uns que les autres. Ce très bon jeu d’aventure arrivera le 27 juillet prochain sur iOS et Android, et les précommandes sont ouvertes (Lien App Store – 10,99 euros – iPhone/iPad)



A noter que l’App Store a déjà accueilli The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge ainsi que le Tales of Monkey Island du studio Telltale Games. Malheureusement, seul Tales of Monkey Island est resté dans la boutique applicative (après en être sorti en 2018 et réintégré en 2021).