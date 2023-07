Bugsnax (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad) est la toute dernière création du petit studio Young Horses, à qui l’on doit l’hilarant Octodad. Ce jeu d’aventure-action à la direction artistique bien affirmée met en scène des personnages aussi étranges que colorés, les Bugsnax, qui vivent tous sur l’île aux Zenkas. Le pitch donne le ton : « Bugsnax vous emmène sur l’île aux Zenkas, où rôdent de légendaires créatures mi-encas mi-insecte, les Bugsnax. Répondant à l’invitation d’Elizabert Mégafig, vous découvrez à votre arrivée que l’intrépide exploratrice a disparu. Son village est sens dessus dessous, et ses compagnons sont dispersés aux quatre coins de l’île, seuls… et affamés ! À vous de résoudre les mystères de l’île aux Zenkas ! Qu’est-il arrivé à Lizbert ? Que sont les Bugsnax au juste ? D’où ces créatures proviennent-elles ? Mais aussi, et surtout, pourquoi sont-elles aussi DÉLICIEUSES ? »

Le titre mélange à foison de nombreux types de gameplay (farm, shoot, aventure, exploration, etc.), avec toujours ce ton nonsensique qui est vraiment la marque du studio. La dégaine et l’attitude des Bugsnax suffiront souvent à nous arracher un sourire. A noter que ce titre très original était disponible depuis 2 ans sur tous les supports (PC, consoles) hormis le mobile. La version iOS bénéficie bien sûr de contrôles adaptés.