L’iPhone Air traverse un début de carrière commercial compliqué sur le marché de la revente. Si l’on en croit de nouvelles données issues du marché américain, le smartphone ultra fin d’Apple affiche l’une des plus fortes pertes de valeur jamais observées pour un modèle récent d’iPhone, soit près de la moitié de son prix d’origine envolée en seulement dix semaines !

Un écart spectaculaire face à l’iPhone 17

Les données issues de dizaines de plateformes de reprise montrent une nette fracture entre l’iPhone Air et la gamme iPhone 17. Alors que cette dernière enregistre une dépréciation moyenne d’environ 35 % après dix semaines, l’iPhone Air dépasse largement ce seuil avec plus de 44 % de perte de valeur en moyenne, toutes capacités de stockage confondues. Certains modèles d’iPhone Air frôlent même les 48 % de décote.

Le modèle 1 To particulièrement pénalisé

Le cas le plus frappant concerne la version 1 To de l’iPhone Air, qui s’impose comme la moins performante de toute la gamme actuelle en matière de revente. À l’inverse, les modèles Pro et Pro Max de l’iPhone 17 résistent nettement mieux, avec des pertes de valeur contenues entre 26 % et 30 % , signe d’une demande toujours soutenue sur le marché secondaire.

Une dynamique inquiétante pour l’Air

Et contrairement aux autres générations d’iPhone, dont la décote tend à se stabiliser autour de la dixième semaine, l’iPhone Air continue de perdre de la valeur sans ralentissement notable. Une trajectoire atypique qui alimente les doutes sur l’attractivité à long terme de ce modèle, et ce malgré son positionnement premium. Apple parviendra-t-il à redonner des couleurs à la gamme Air avec un boost des capacités techniques (les rumeurs tablent sur un bloc photo à deux capteurs pour le modèle 2026) ? Rien n’est moins sûr…