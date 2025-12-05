Apple a envoyé de nouvelles notifications à des propriétaires d’iPhone répartis dans 84 pays, signalant des tentatives d’attaques par logiciels espions menées par des acteurs liés à des États. Selon l’entreprise, ces notifications ont été émises le 2 décembre, sans précision sur les méthodes de surveillance ni sur le nombre exact de personnes concernées.

Des alertes de menace à l’échelle mondiale

Apple indique envoyer ces notifications lorsqu’il estime qu’un appareil pourrait avoir été la cible de pirates particulièrement sophistiqués. Des vagues précédentes d’alertes avaient déjà attiré l’attention de plusieurs gouvernements, notamment au sein de l’Union européenne, où certains responsables avaient été visés par des logiciels espions. Aussi, Apple a envoyé ce type d’alertes à des Français au mois de septembre.

Apple indique avoir, jusqu’à présent, adressé des avertissements de ce type à des utilisateurs situés dans plus de 150 pays. Cette extension progressive de la couverture montre à quel point ses systèmes de détection de menaces deviennent un repère pour les autorités enquêtant sur l’espionnage.

Les notifications rappellent que des personnalités de premier plan et des militants restent exposés aux campagnes de piratage pilotées par des États. Ce sont typiquement ces profils qui se trouvent dans la ligne de mire des opérations de hack parrainées par des gouvernements.

Dans ce contexte, les observateurs scrutent la manière dont Apple arbitrera entre ses responsabilités en matière de sécurité et les exigences des régulateurs. La montée en puissance des malwares et des activités en ligne place la société au cœur des débats sur la protection des utilisateurs et le contrôle des outils de surveillance.