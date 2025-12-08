Apple a dévoilé aujourd’hui la plus grande expansion d’Apple Fitness+ depuis son lancement il y a cinq ans. Dès le 15 décembre, le service d’activité sportive et de bien-être sera disponible dans 28 marchés supplémentaires, dont le Chili, Hong Kong, l’Inde, les Pays-Bas, Singapour et Taïwan. Le Japon rejoindra la liste au début de l’année prochaine.

Apple Fitness+ se met au doublage par intelligence artificielle

Pour accompagner ce déploiement international, Apple annonce l’arrivée du doublage numérique par voix générée. Dit autrement, il s’agit d’un doublage par IA. Des centaines d’entraînements et de méditations seront disponibles en espagnol et en allemand, puis en japonais dès 2026. Il n’y a pas le support pour le français, du moins pas pour le moment.

La particularité de ce système est que les voix générées sont basées sur le timbre réel des 28 coachs du service sportif. Les utilisateurs pourront choisir leur langue préférée via le contrôleur audio ou les réglages de l’application, tout en conservant l’accès aux versions originales en anglais. De nouveaux épisodes doublés seront ajoutés chaque semaine.

Voici un exemple de doublage par IA en espagnol :

Il est nécessaire d’avoir au moins iOS 26.1, iPadOS 26.1 ou tvOS 26.1 pour profiter des doublages.

Désormais disponible dans 49 pays

Jay Blahnik, vice-président des technologies de fitness chez Apple, s’est félicité de cette étape :

Grâce à son intégration sur tous les appareils Apple, Fitness+ a contribué à inspirer les utilisateurs à vivre une journée plus saine. Qu’il s’agisse de voir des mesures personnelles en temps réel directement à l’écran avec l’Apple Watch ou les AirPods Pro 3, ou de pouvoir emporter le service avec soi n’importe où sur iPhone ou iPad, nous offrons une motivation inégalée aux utilisateurs. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée d’apporter cette expérience à encore plus d’utilisateurs à travers le monde avec notre plus grande expansion à ce jour.

Désormais accessible dans 49 pays et régions, le service propose 12 types d’activités et des fonctionnalités avancées comme les plans personnalisés ou la barre de combustion. En prime, une nouvelle catégorie musicale fait son apparition : la K-Pop, permettant aux sportifs de s’entraîner sur des hits mondiaux de ce genre, aux côtés du Hip-Hop, des musiques latines, des dernières tendances et plus encore.