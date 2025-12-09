Le célèbre YouTubeur tech Marques Brownlee, plus connu sous son pseudo MKBHD, a décerné à l’iPhone 17 la récompense du meilleur smartphone de l’année 2025. D’autres iPhone ont également reçu des récompenses pour d’autres catégories.

L’iPhone 17 est le smartphone de l’année

Dans le cas de l’iPhone 17, MKBHD note qu’Apple a su progresser cette année avec le modèle standard qui passe enfin à ProMotion et donc au taux de rafraichissement de 120 Hz. Les précédents modèles se limitaient à 60 Hz, ce qui pouvait faire sourire pour des smartphones haut de gamme alors que plusieurs modèles milieu de gamme avaient déjà les 120 Hz, et ce depuis des années maintenant.

D’autres atouts mis en avant concernant le gain de performances avec la puce A19 et les améliorations au niveau de la photo, notamment avec le capteur frontal qui permet de prendre des selfies en mode portrait ou paysage selon la situation.

Pour le reste, l’iPhone Air obtient la récompense du smartphone avec le meilleur design. L’iPhone 17 collecte une seconde récompense avec le titre du smartphone qui a le mieux progressé par rapport à son prédécesseur. Et vient enfin la dernière récompense pour Apple : le fiasco de l’année. MKBHD l’attribue à l’iPhone 16e, le jugeant décevant au global.



Voici les gagnants pour chaque catégorie :