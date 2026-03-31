Dans le cadre de sa mise en conformité avec le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne, Apple a publié la documentation d’un nouveau framework intitulé AudioAccessoryKit. Son objectif est d’offrir aux accessoires audio tiers, comme les écouteurs, le même comportement intelligent que les AirPods en matière de routage automatique du son.

Concrètement, iOS pourra détecter si un accessoire tiers est porté ou non et réorienter la source audio en conséquence. Pour y parvenir, les fabricants devront d’abord appairer leur accessoire via le framework AccessorySetupKit, puis l’enregistrer auprès d’AudioAccessoryKit en déclarant les fonctionnalités prises en charge (comme la détection d’utilisation de l’accessoire par l’utilisateur et le changement automatique de source). L’application compagnon de l’accessoire prend ensuite le relais : c’est elle qui remonte les événements au système (écouteurs enfilés ou retirés) pour déclencher le routage audio. Les accessoires Bluetooth peuvent également signaler la liste des appareils auxquels ils sont connectés, ce qui aide iOS à choisir la bonne source dans un environnement multi-appareils.

Uniquement disponible pour l’Europe

Apple est explicite sur les limites actuelles du framework : le développement et les tests restent ouverts à toutes les régions, mais l’utilisation par les utilisateurs finaux ne fonctionne que sur des appareils situés dans l’Union européenne et connectés à un identifiant Apple associé à un pays européen. Autre restriction importante : AudioAccessoryKit ne supporte pas encore la soumission sur l’App Store ni TestFlight. Apple précise que la prise en charge de la soumission sur l’App Store, TestFlight et la distribution alternative interviendra ultérieurement.

Le framework est compatible avec iOS 26.4 et iPadOS 26.4 au minimum, et se limite pour l’heure à l’iPhone et l’iPad.