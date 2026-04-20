Les images ramenées de la mission Artemis II continuent de fasciner, mais certaines nous éblouissent encore plus fort nos rétines. Le commandant de mission Reid Wiseman a partagé une séquence spectaculaire capturée avec un iPhone 17 Pro Max, montrant ce que les anglophones appellent désormais un « Earthset » : la Terre semblant se coucher derrière l’horizon lunaire. Au-delà de la beauté de ce moment « cosmique », cette vidéo montre à quel point les appareils grand public s’immiscent absolument partout, y compris dans l’une des missions spatiales les plus sophistiquées du 20ème siècle.

Un plan exceptionnel saisi avec un smartphone

L’intérêt de cette séquence ne tient pas seulement à son sujet, mais aussi à la manière dont elle a été enregistrée . Reid Wiseman explique en effet qu’il voyait à peine la Lune depuis le hublot d’amarrage, mais que l’iPhone était « de la taille parfaite pour capter la vue ». Il précise également que la vidéo est « non recadrée, non coupée, avec un zoom 8x, assez comparable à la vision de l’œil humain ».

Only one chance in this lifetime… Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

Évidemment, le smartphone ne remplace pas les instruments scientifiques, mais ce devient un outil de témoignage précieux, à même de rapporter aisément des documents plus intimes des missions spatiales (le genre de documents à même de toucher un plus large public que les vidéos institutionnelles de la NASA).

Apple tient déjà un futur argument de campagne “Shot on iPhone”

Depuis le départ d’Artemis II, force est de constater qu’Apple bénéficie d’une vitrine exceptionnelle. L’équipage a déjà fourni à l’entreprise une matière visuelle rare, mais cette vidéo atteint un niveau encore supérieur. Apple tient même le futur argument de sa prochaine campagne Shot on iPhone. Et à vrai dire, il sera sans doute difficile de faire mieux que le coucher de Terre ramené par Reid Wiseman.