Bon plan : Office 2024 à vie à 16,99 € et Office pour Mac à 44,99 €
Si vous attendiez le moment parfait pour mettre à jour vos logiciels PC, c’est maintenant. La Mid-Year Crazy Sale de Godeal24 propose de grosses remises sur les produits Microsoft, avec la possibilité d’accéder à des outils de productivité premium sans payer d’abonnement coûteux.
Point fort de la vente : Office 2024 Professional Plus, disponible à seulement 16,99 €, au lieu de 239 €. Les utilisateurs qui préfèrent la génération précédente peuvent aussi choisir Office 2021 Professional Plus pour 28,28 € au lieu de 249 €.
Les utilisateurs Mac ne sont pas oubliés : Office 2021 Home & Business pour Mac est actuellement proposé à 44,99 €, avec un accès à vie aux applications essentielles comme Word, Excel, PowerPoint et Outlook sur macOS.
De son côté, Windows 11 Pro tombe à seulement 12,25 €, contre 199 € en prix standard. Le dernier système d’exploitation de Microsoft apporte une sécurité renforcée, de meilleures fonctions de multitâche et une interface modernisée pensée pour les PC actuels.
Le principal avantage de ces offres, c’est leur simplicité : un paiement unique donne un accès durable au logiciel. Que vous mettiez à niveau une machine de travail, que vous prépariez la rentrée ou que vous remplaciez un logiciel vieillissant, ces remises offrent un moyen économique d’obtenir des licences Microsoft. Avec des économies pouvant aller jusqu’à 90 %, ce sont parmi les offres les plus abordables observées cette année.
Pas de renouvellement. Pas de frais cachés. Des suites Office à -90 % !
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 16,99 €
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PC – 39,99 € (soit 13,33 € / PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28 €
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44,99 €
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 54,25 € (soit 27,13 € / clé)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 76,25 € (soit 25,42 € / clé)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 124 € (soit 24,8 € / PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75 €
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29 €
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139,99 €
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149 €
Quel que soit votre choix (Office 2024 ou 2021), Windows 11 Pro aide à exécuter ces applications de manière fluide. Un nouvel OS modernise votre PC et, en ce moment, Windows 11 Pro est disponible à seulement 12,25 € (au lieu de 199 €) via la promotion Godeal24. Conçu pour les usages professionnels, il combine interface intuitive, multitâche amélioré et sécurité avancée pour protéger vos contenus.
Quel bon plan ! La dernière clé Windows tombe à 12 € !
- Win 11 Professional Key – 12,25 €
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24,25 € (soit 12,13 € / clé)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35,25 € (soit 11,75 € / clé)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53,25 € (soit 10,65 € / clé)
- Win 11 Home Key – 12,15 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Win 10 Professional Key – 8,25 €
- Win 10 Home Key – 8,15 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
D’autres clés à -62 % ! Économisez encore plus ! (Code promo « SGO62 »)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 25 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 15 €
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 59 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,99 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 37,99 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 36,99 €
Avec Godeal24, parcourez des centaines d’outils et choisissez ceux qui vous conviennent le mieux. Les bons outils améliorent fortement l’efficacité au quotidien. Godeal24 ne propose que des logiciels authentiques et utiles — à vous de choisir !
Une large sélection d’outils en promo !
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32,74 €
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 13,93 €
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21,99 €
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro – 1 PC (Permanent Subscription) – 25,59 €
Pourquoi choisir Godeal24 ?
Godeal24 se spécialise dans les licences logicielles garanties, livrées en numérique (donc sans frais d’expédition). En dehors de la clé de licence, vous n’avez pas d’autres frais à prévoir. L’offre inclut des conseils gratuits de l’équipe support, que ce soit avant l’achat ou après. L’engagement de Godeal24 envers la satisfaction client se reflète dans des milliers d’avis authentiques et une excellente note Trustpilot de 4,8 étoiles. Si vous cherchez un moyen abordable d’activer durablement vos licences, Godeal24 est une option solide. Toutes les clés sont des produits Microsoft authentiques : commandez tant que le code promo est encore valide !
[Sponso]