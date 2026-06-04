Si vous attendiez le moment parfait pour mettre à jour vos logiciels PC, c’est maintenant. La Mid-Year Crazy Sale de Godeal24 propose de grosses remises sur les produits Microsoft, avec la possibilité d’accéder à des outils de productivité premium sans payer d’abonnement coûteux.

Point fort de la vente : Office 2024 Professional Plus, disponible à seulement 16,99 €, au lieu de 239 €. Les utilisateurs qui préfèrent la génération précédente peuvent aussi choisir Office 2021 Professional Plus pour 28,28 € au lieu de 249 €.

Les utilisateurs Mac ne sont pas oubliés : Office 2021 Home & Business pour Mac est actuellement proposé à 44,99 €, avec un accès à vie aux applications essentielles comme Word, Excel, PowerPoint et Outlook sur macOS.

De son côté, Windows 11 Pro tombe à seulement 12,25 €, contre 199 € en prix standard. Le dernier système d’exploitation de Microsoft apporte une sécurité renforcée, de meilleures fonctions de multitâche et une interface modernisée pensée pour les PC actuels.

Le principal avantage de ces offres, c’est leur simplicité : un paiement unique donne un accès durable au logiciel. Que vous mettiez à niveau une machine de travail, que vous prépariez la rentrée ou que vous remplaciez un logiciel vieillissant, ces remises offrent un moyen économique d’obtenir des licences Microsoft. Avec des économies pouvant aller jusqu’à 90 %, ce sont parmi les offres les plus abordables observées cette année.

Pas de renouvellement. Pas de frais cachés. Des suites Office à -90 % !

Quel que soit votre choix (Office 2024 ou 2021), Windows 11 Pro aide à exécuter ces applications de manière fluide. Un nouvel OS modernise votre PC et, en ce moment, Windows 11 Pro est disponible à seulement 12,25 € (au lieu de 199 €) via la promotion Godeal24. Conçu pour les usages professionnels, il combine interface intuitive, multitâche amélioré et sécurité avancée pour protéger vos contenus.

Quel bon plan ! La dernière clé Windows tombe à 12 € !

D’autres clés à -62 % ! Économisez encore plus ! (Code promo « SGO62 »)

Avec Godeal24, parcourez des centaines d’outils et choisissez ceux qui vous conviennent le mieux. Les bons outils améliorent fortement l’efficacité au quotidien. Godeal24 ne propose que des logiciels authentiques et utiles — à vous de choisir !

Une large sélection d’outils en promo !

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Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 se spécialise dans les licences logicielles garanties, livrées en numérique (donc sans frais d’expédition). En dehors de la clé de licence, vous n’avez pas d’autres frais à prévoir. L’offre inclut des conseils gratuits de l’équipe support, que ce soit avant l’achat ou après. L’engagement de Godeal24 envers la satisfaction client se reflète dans des milliers d’avis authentiques et une excellente note Trustpilot de 4,8 étoiles. Si vous cherchez un moyen abordable d’activer durablement vos licences, Godeal24 est une option solide. Toutes les clés sont des produits Microsoft authentiques : commandez tant que le code promo est encore valide !

[Sponso]