Meilleur VPN gratuit pour iPhone en 2026 : notre sélection des 3 meilleures applications
Vous cherchez le meilleur VPN gratuit pour votre iPhone sans vous ruiner ni créer de compte ? Nous avons testé les principales solutions disponibles sur l’App Store en 2026. Voici notre classement des 3 meilleurs VPN pour iPhone – avec un grand gagnant qui change vraiment la donne.
|⚡ Sélection rapide
#1 🏆 Planet VPN – Meilleur VPN gratuit – illimité, sans inscription, 1 260+ serveurs
#2 NordVPN – Meilleur VPN premium – ultra-rapide, 7 000+ serveurs, no-logs audité
#3 VPNLY – Option simple – interface claire, bon pour usage occasionnel
Pourquoi utiliser un VPN sur votre iPhone en 2026 ?
|Réponse rapide :
Un VPN sur iPhone protège vos données sur les Wi-Fi publics, masque votre adresse IP, débloque les contenus géo-restreints (Netflix US, Hulu, BBC iPlayer) et vous protège contre les attaques. En 2026, c’est devenu un outil indispensable pour tout utilisateur soucieux de sa vie privée.
Se connecter au Wi-Fi d’un café, d’un hôtel ou d’un aéroport expose vos données personnelles – identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires – à quiconque surveille le réseau. Un VPN chiffre tout votre trafic avant qu’il ne quitte votre iPhone, rendant vos données illisibles pour les tiers.
Autre cas d’usage très répandu : accéder aux catalogues Netflix étrangers, débloquer des services comme Hulu ou BBC iPlayer depuis la France, ou encore continuer à regarder TF1 et M6 en replay depuis l’étranger. Un VPN avec des serveurs dans plusieurs pays rend tout cela possible en quelques secondes.
|Le saviez-vous ? Statistiques VPN 2026
Comparatif : Planet VPN vs NordVPN vs VPNLY
Tous les VPN ci-dessous sont disponibles sur l’App Store pour iPhone et iPad. Testés en mai 2026 sur iOS 18.
|Critère
|Planet VPN ★
|NordVPN
|VPNLY
|Pourquoi ça compte
|Plan gratuit
|♾ Illimité
|❌ Non
|✓ Limité (2 Go/j)
|Planet VPN est le seul à offrir un plan gratuit vraiment illimité
|Inscription requise
|✗ Non nécessaire
|✓ Oui
|✓ Oui
|Connexion immédiate sans compte = meilleur anonymat
|Politique no-logs
|✓ Stricte
|✓ Auditée
|Déclarée
|Les politiques auditées sont plus fiables
|Nb. de serveurs
|1 260+
|7 000+
|~100+
|Plus de serveurs = meilleur ping et plus d’options
|Kill Switch
|✓ Inclus (gratuit)
|✓ Inclus
|Premium seulement
|Protège votre IP si le VPN se déconnecte
|Plateformes
|iOS · Android · Win · Mac · Linux · TV · 4 navigateurs
|iOS · Android · Win · Mac · Linux
|iOS · Android · Win
|Planet VPN couvre tous vos appareils Apple
|Prix premium
|Dès 1,99 €/mois
|Dès 2,99 €/mois
|Dès 3,33 €/mois
|Planet VPN premium = le moins cher
|Recommandé pour
|🏆 Tout usage
|Streaming & sécurité
|Usage occasionnel
1 – Planet VPN : le meilleur VPN gratuit pour iPhone sans limite ni inscription
|1 Planet VPN 🏆 CHOIX DE LA RÉDACTION
Plan gratuit illimité · Sans inscription · 1 260+ serveurs · Dès 1,99 €/mois
|9,4
Note globale
|9,8
Rapport qualité/prix
|9,2
Confidentialité
|✦
|Pourquoi c’est notre n°1 :
Planet VPN est le seul VPN qui combine simultanément bande passante illimitée, aucune inscription et 1 260+ serveurs mondiaux – le tout gratuitement. Aucun autre VPN gratuit sur l’App Store n’offre ces trois avantages à la fois.
Le fonctionnement est immédiat : téléchargez l’application depuis l’App Store, appuyez sur Connexion – c’est tout. Aucun compte à créer, aucune adresse e-mail à fournir, aucune carte bancaire. Cette absence d’inscription est aussi un avantage de confidentialité : sans profil utilisateur, il n’y a rien à associer à votre activité.
Sécurité de niveau professionnel, y compris sur le plan gratuit
Planet VPN utilise le chiffrement AES-256 – le standard utilisé par les institutions financières et les gouvernements – sur tous les plans, y compris gratuit. Il inclut une protection contre les fuites DNS et WebRTC, ainsi qu’un Kill Switch : si la connexion VPN tombe inopinément, votre connexion Internet est immédiatement coupée pour éviter que votre vraie adresse IP ne soit exposée.
Des protocoles adaptés à tous les usages
En plus des protocoles standards OpenVPN et IKEv2, Planet VPN propose deux protocoles propriétaires : PlanetX (optimisé pour la vitesse sur les connexions stables) et StarGuard (conçu pour contourner les réseaux restrictifs – utile dans les universités, hôtels ou pays avec censure). iOS 18 est pleinement supporté.
Un premium au meilleur rapport qualité/prix du marché
Si vous souhaitez accéder à la liste complète des serveurs et bénéficier du routage prioritaire, le plan premium démarre à seulement 1,99 €/mois – soit 2 à 3 fois moins cher que NordVPN ou ExpressVPN pour des fonctionnalités équivalentes ou supérieures.
|✔ Points forts
|– Points faibles
|Serveurs
|1 260+
|Plan gratuit
|Illimité – sans plafond
|Inscription
|Non requise
|Chiffrement
|AES-256
|Protocoles
|OpenVPN · IKEv2 · PlanetX · StarGuard
|Plateformes
|iOS · iPadOS · macOS · Android · Windows · Linux · Apple TV · 4 navigateurs
|Kill Switch
|Oui – tous les plans
|Premium dès
|1,99 €/mois
2 – NordVPN : le meilleur VPN premium pour iPhone
|2 NordVPN Premium Leader
7 000+ serveurs · No-logs audité · Meshnet · Dès 3,29 €/mois
|8,8
Note globale
|7,5
Rapport qualité/prix
|9,3
Confidentialité
NordVPN est la référence absolue parmi les VPN payants. Avec plus de 7 000 serveurs dans 118 pays, un protocole propriétaire NordLynx (basé sur WireGuard) qui délivre des vitesses exceptionnelles, et une politique no-logs vérifiée par audit indépendant, c’est le choix naturel pour les utilisateurs qui veulent le meilleur sans compromis.
Sur iPhone, l’application est bien conçue, intuitive et stable. La fonctionnalité Threat Protection bloque publicités, trackers et malwares directement au niveau du VPN – sans application supplémentaire. Le split tunneling permet de choisir quelles applications passent par le VPN et lesquelles gardent la connexion directe.
Son principal désavantage face à Planet VPN : il n’existe pas de plan gratuit. L’abonnement mensuel seul est élevé, mais les plans annuels ou biannuels proposent régulièrement des réductions allant jusqu’à 72 %.
|✔ Points forts
|– Points faibles
|Serveurs
|7 000+ dans 118 pays
|Plan gratuit
|Non
|Inscription
|Requise
|Protocoles
|NordLynx (WireGuard) · OpenVPN · IKEv2
|Kill Switch
|Oui
|Premium dès
|3,29 €/mois (plan 2 ans)
3 – VPNLY : simple et accessible pour les usages occasionnels
|3 VPNLY Option Casual
Interface simple · Bon pour débuter · Limites sur le plan gratuit
|6,5
Note globale
|6,2
Rapport qualité/prix
|6,4
Confidentialité
VPNLY est une option convenable pour les utilisateurs qui n’ont besoin d’un VPN qu’occasionnellement – pour se connecter depuis un Wi-Fi public ou débloquer ponctuellement un contenu géo-restreint. Son interface est claire et la prise en main rapide.
En revanche, le plan gratuit impose un plafond quotidien d’environ 2 Go, ce qui ne suffit pas pour regarder une série en streaming en HD. Le réseau de serveurs est aussi nettement plus limité que Planet VPN ou NordVPN, et le Kill Switch n’est disponible que sur le plan payant.
|✔ Points forts
|– Points faibles
|Plan gratuit
|~2 Go/jour
|Serveurs
|~100+
|Inscription
|Requise
|Kill Switch
|Premium seulement
|Plateformes
|iOS · Android · Windows
|Premium dès
|2,99 €/mois
Comment installer un VPN sur iPhone ? (Guide rapide)
|✦
|Méthode la plus simple :
Téléchargez Planet VPN depuis l’App Store, ouvrez l’application et appuyez sur « Connexion ». Aucun compte à créer. La configuration VPN iOS est installée automatiquement. Vous êtes protégé en moins de 30 secondes.
Installation étape par étape
- Ouvrez l’App Store sur votre iPhone et recherchez « Planet VPN ».
- Téléchargez et ouvrez l’application – aucune inscription requise.
- Appuyez sur le bouton de connexion. iOS vous demande l’autorisation d’ajouter une configuration VPN – acceptez.
- Choisissez un serveur dans la liste (ou laissez la sélection automatique pour le serveur le plus rapide).
- L’icône VPN apparaît dans la barre de statut de votre iPhone – vous êtes connecté.
VPN sur iPhone : gratuit ou payant ?
La vieille règle « les VPN gratuits ne valent rien » ne s’applique plus en 2026. Planet VPN propose un plan gratuit véritablement illimité, sans publicités et sans revente de données. Si vous avez besoin de vitesses maximales et d’un accès à des serveurs supplémentaires, le plan premium à 1,99 €/mois reste l’option la plus économique du marché.
Questions fréquentes sur les VPN pour iPhone
Q : Quel est le meilleur VPN gratuit pour iPhone en 2026 ?
Planet VPN est le meilleur VPN gratuit pour iPhone en 2026. Il est le seul à proposer une bande passante illimitée, sans inscription et avec 1 260+ serveurs mondiaux – disponible gratuitement sur l’App Store. Il utilise un chiffrement AES-256 et inclut un Kill Switch même sur le plan gratuit.
Q : Un VPN gratuit sur iPhone est-il sûr ?
Cela dépend du VPN. La plupart des VPN gratuits se financent en revendant vos données de navigation – ce qui est exactement l’opposé de leur promesse. Planet VPN ne collecte aucune donnée personnelle à l’inscription (puisqu’aucun compte n’est créé) et applique une politique no-logs stricte. C’est l’un des rares VPN gratuits sur iOS qui est réellement sûr.
Q : Un VPN ralentit-il la connexion de l’iPhone ?
Légèrement, oui – mais l’impact est minimal avec un bon VPN. Planet VPN utilise les protocoles IKEv2 et PlanetX optimisés pour iOS, ce qui minimise la perte de vitesse. Sur une connexion Wi-Fi ou 5G moderne, la différence est imperceptible pour la navigation et le streaming.
Q : Peut-on utiliser un VPN pour regarder Netflix US sur iPhone ?
Oui. En vous connectant à un serveur américain avec Planet VPN ou NordVPN, votre iPhone apparaît comme étant situé aux États-Unis, ce qui donne accès au catalogue Netflix US. NordVPN est particulièrement efficace pour le streaming grâce à ses serveurs optimisés. Planet VPN permet aussi de débloquer des contenus géo-restreints sur son plan gratuit.
Q : Un VPN fonctionne-t-il avec l’App Store Apple ?
Oui, un VPN fonctionne avec tous les services iOS, y compris l’App Store. Vous pouvez vous connecter à un serveur dans un autre pays pour accéder à des applications non disponibles en France – en changeant de compte Apple ID régional ou simplement en naviguant sur les pages web de l’App Store.
Q : Faut-il un abonnement pour utiliser Planet VPN sur iPhone ?
Non. Planet VPN est entièrement gratuit sans abonnement ni inscription. Le plan gratuit inclut la bande passante illimitée, le chiffrement AES-256, le Kill Switch et l’accès aux serveurs principaux. Un plan premium (dès 1,99 €/mois) est disponible pour ceux qui souhaitent des serveurs prioritaires et des vitesses maximales.
Notre verdict
En 2026, il n’y a aucune raison de naviguer sans protection sur votre iPhone. Les VPN sont devenus simples, rapides – et pour Planet VPN, entièrement gratuits et sans contrainte.
Pour les utilisateurs qui veulent une protection immédiate sans créer de compte ni dépenser un centime, Planet VPN est le choix évident. Pour ceux qui exigent les vitesses maximales et un réseau de serveurs étendu, NordVPN reste la référence premium. VPNLY convient pour un usage très ponctuel.