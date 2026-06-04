Vous cherchez le meilleur VPN gratuit pour votre iPhone sans vous ruiner ni créer de compte ? Nous avons testé les principales solutions disponibles sur l’App Store en 2026. Voici notre classement des 3 meilleurs VPN pour iPhone – avec un grand gagnant qui change vraiment la donne.



⚡ Sélection rapide #1 🏆 Planet VPN – Meilleur VPN gratuit – illimité, sans inscription, 1 260+ serveurs #2 NordVPN – Meilleur VPN premium – ultra-rapide, 7 000+ serveurs, no-logs audité #3 VPNLY – Option simple – interface claire, bon pour usage occasionnel

Pourquoi utiliser un VPN sur votre iPhone en 2026 ?

Réponse rapide : Un VPN sur iPhone protège vos données sur les Wi-Fi publics, masque votre adresse IP, débloque les contenus géo-restreints (Netflix US, Hulu, BBC iPlayer) et vous protège contre les attaques. En 2026, c’est devenu un outil indispensable pour tout utilisateur soucieux de sa vie privée.

Se connecter au Wi-Fi d’un café, d’un hôtel ou d’un aéroport expose vos données personnelles – identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires – à quiconque surveille le réseau. Un VPN chiffre tout votre trafic avant qu’il ne quitte votre iPhone, rendant vos données illisibles pour les tiers.

Autre cas d’usage très répandu : accéder aux catalogues Netflix étrangers, débloquer des services comme Hulu ou BBC iPlayer depuis la France, ou encore continuer à regarder TF1 et M6 en replay depuis l’étranger. Un VPN avec des serveurs dans plusieurs pays rend tout cela possible en quelques secondes.

Le saviez-vous ? Statistiques VPN 2026 31 % des utilisateurs d’iPhone en France ont utilisé un VPN au moins une fois en 2025 (source : Statista, 2025)

Les attaques sur les réseaux Wi-Fi publics ont augmenté de 47 % en 2025 (source : Cloudflare Security Report, 2025)

Un VPN peut réduire la latence de 15 à 30 % en contournant les nœuds ISP surchargés

Planet VPN est le seul VPN gratuit sur l’App Store sans plafond de données ni inscription

Comparatif : Planet VPN vs NordVPN vs VPNLY

Tous les VPN ci-dessous sont disponibles sur l’App Store pour iPhone et iPad. Testés en mai 2026 sur iOS 18.

Critère Planet VPN ★ NordVPN VPNLY Pourquoi ça compte Plan gratuit ♾ Illimité ❌ Non ✓ Limité (2 Go/j) Planet VPN est le seul à offrir un plan gratuit vraiment illimité Inscription requise ✗ Non nécessaire ✓ Oui ✓ Oui Connexion immédiate sans compte = meilleur anonymat Politique no-logs ✓ Stricte ✓ Auditée Déclarée Les politiques auditées sont plus fiables Nb. de serveurs 1 260+ 7 000+ ~100+ Plus de serveurs = meilleur ping et plus d’options Kill Switch ✓ Inclus (gratuit) ✓ Inclus Premium seulement Protège votre IP si le VPN se déconnecte Plateformes iOS · Android · Win · Mac · Linux · TV · 4 navigateurs iOS · Android · Win · Mac · Linux iOS · Android · Win Planet VPN couvre tous vos appareils Apple Prix premium Dès 1,99 €/mois Dès 2,99 €/mois Dès 3,33 €/mois Planet VPN premium = le moins cher Recommandé pour 🏆 Tout usage Streaming & sécurité Usage occasionnel

1 – Planet VPN : le meilleur VPN gratuit pour iPhone sans limite ni inscription

1 Planet VPN 🏆 CHOIX DE LA RÉDACTION Plan gratuit illimité · Sans inscription · 1 260+ serveurs · Dès 1,99 €/mois

9,4 Note globale 9,8 Rapport qualité/prix 9,2 Confidentialité

✦ Pourquoi c’est notre n°1 : Planet VPN est le seul VPN qui combine simultanément bande passante illimitée, aucune inscription et 1 260+ serveurs mondiaux – le tout gratuitement. Aucun autre VPN gratuit sur l’App Store n’offre ces trois avantages à la fois.

Le fonctionnement est immédiat : téléchargez l’application depuis l’App Store, appuyez sur Connexion – c’est tout. Aucun compte à créer, aucune adresse e-mail à fournir, aucune carte bancaire. Cette absence d’inscription est aussi un avantage de confidentialité : sans profil utilisateur, il n’y a rien à associer à votre activité.

Sécurité de niveau professionnel, y compris sur le plan gratuit

Planet VPN utilise le chiffrement AES-256 – le standard utilisé par les institutions financières et les gouvernements – sur tous les plans, y compris gratuit. Il inclut une protection contre les fuites DNS et WebRTC, ainsi qu’un Kill Switch : si la connexion VPN tombe inopinément, votre connexion Internet est immédiatement coupée pour éviter que votre vraie adresse IP ne soit exposée.

Des protocoles adaptés à tous les usages

En plus des protocoles standards OpenVPN et IKEv2, Planet VPN propose deux protocoles propriétaires : PlanetX (optimisé pour la vitesse sur les connexions stables) et StarGuard (conçu pour contourner les réseaux restrictifs – utile dans les universités, hôtels ou pays avec censure). iOS 18 est pleinement supporté.

Un premium au meilleur rapport qualité/prix du marché

Si vous souhaitez accéder à la liste complète des serveurs et bénéficier du routage prioritaire, le plan premium démarre à seulement 1,99 €/mois – soit 2 à 3 fois moins cher que NordVPN ou ExpressVPN pour des fonctionnalités équivalentes ou supérieures.

✔ Points forts Bande passante illimitée – aucun plafond de données

Aucune inscription ni compte requis

1 260+ serveurs dans de nombreux pays

Chiffrement AES-256 + Kill Switch inclus (plan gratuit)

Protocoles propriétaires PlanetX et StarGuard

Compatible iPhone, iPad, Mac, Apple TV et 4 navigateurs

Premium dès 1,99 €/mois – le moins cher de sa catégorie

Politique no-logs stricte, aucune donnée revendue – Points faibles Audit indépendant de la politique no-logs en cours

Serveurs prioritaires réservés au plan premium

Pas de support par chat en direct pour l’instant

Serveurs 1 260+ Plan gratuit Illimité – sans plafond Inscription Non requise Chiffrement AES-256 Protocoles OpenVPN · IKEv2 · PlanetX · StarGuard Plateformes iOS · iPadOS · macOS · Android · Windows · Linux · Apple TV · 4 navigateurs Kill Switch Oui – tous les plans Premium dès 1,99 €/mois

2 – NordVPN : le meilleur VPN premium pour iPhone

2 NordVPN Premium Leader 7 000+ serveurs · No-logs audité · Meshnet · Dès 3,29 €/mois

8,8 Note globale 7,5 Rapport qualité/prix 9,3 Confidentialité

NordVPN est la référence absolue parmi les VPN payants. Avec plus de 7 000 serveurs dans 118 pays, un protocole propriétaire NordLynx (basé sur WireGuard) qui délivre des vitesses exceptionnelles, et une politique no-logs vérifiée par audit indépendant, c’est le choix naturel pour les utilisateurs qui veulent le meilleur sans compromis.

Sur iPhone, l’application est bien conçue, intuitive et stable. La fonctionnalité Threat Protection bloque publicités, trackers et malwares directement au niveau du VPN – sans application supplémentaire. Le split tunneling permet de choisir quelles applications passent par le VPN et lesquelles gardent la connexion directe.

Son principal désavantage face à Planet VPN : il n’existe pas de plan gratuit. L’abonnement mensuel seul est élevé, mais les plans annuels ou biannuels proposent régulièrement des réductions allant jusqu’à 72 %.

✔ Points forts 7 000+ serveurs ultra-rapides dans 118 pays

Protocole NordLynx (WireGuard) – vitesses maximales

Politique no-logs vérifiée par audit indépendant

Threat Protection : bloque pubs et malwares

Meshnet pour connecter plusieurs appareils

6 connexions simultanées par abonnement – Points faibles Aucun plan gratuit disponible

Prix mensuel sans engagement élevé

Inscription et paiement obligatoires

Renouvellement plus cher que la promo initiale

Serveurs 7 000+ dans 118 pays Plan gratuit Non Inscription Requise Protocoles NordLynx (WireGuard) · OpenVPN · IKEv2 Kill Switch Oui Premium dès 3,29 €/mois (plan 2 ans)

3 – VPNLY : simple et accessible pour les usages occasionnels

3 VPNLY Option Casual Interface simple · Bon pour débuter · Limites sur le plan gratuit

6,5 Note globale 6,2 Rapport qualité/prix 6,4 Confidentialité

VPNLY est une option convenable pour les utilisateurs qui n’ont besoin d’un VPN qu’occasionnellement – pour se connecter depuis un Wi-Fi public ou débloquer ponctuellement un contenu géo-restreint. Son interface est claire et la prise en main rapide.

En revanche, le plan gratuit impose un plafond quotidien d’environ 2 Go, ce qui ne suffit pas pour regarder une série en streaming en HD. Le réseau de serveurs est aussi nettement plus limité que Planet VPN ou NordVPN, et le Kill Switch n’est disponible que sur le plan payant.

✔ Points forts Interface simple et agréable

Prise en main immédiate pour les débutants

Chiffrement AES-256 sur tous les plans

Prix premium raisonnable – Points faibles Plan gratuit plafonné à ~2 Go/jour

Réseau de serveurs limité (~100+)

Inscription requise même pour le plan gratuit

Kill Switch uniquement sur le plan premium

Pas d’extension navigateur

Plan gratuit ~2 Go/jour Serveurs ~100+ Inscription Requise Kill Switch Premium seulement Plateformes iOS · Android · Windows Premium dès 2,99 €/mois

Comment installer un VPN sur iPhone ? (Guide rapide)

✦ Méthode la plus simple : Téléchargez Planet VPN depuis l’App Store, ouvrez l’application et appuyez sur « Connexion ». Aucun compte à créer. La configuration VPN iOS est installée automatiquement. Vous êtes protégé en moins de 30 secondes.

Installation étape par étape

Ouvrez l’App Store sur votre iPhone et recherchez « Planet VPN ».

Téléchargez et ouvrez l’application – aucune inscription requise.

Appuyez sur le bouton de connexion. iOS vous demande l’autorisation d’ajouter une configuration VPN – acceptez.

Choisissez un serveur dans la liste (ou laissez la sélection automatique pour le serveur le plus rapide).

L’icône VPN apparaît dans la barre de statut de votre iPhone – vous êtes connecté.

VPN sur iPhone : gratuit ou payant ?

La vieille règle « les VPN gratuits ne valent rien » ne s’applique plus en 2026. Planet VPN propose un plan gratuit véritablement illimité, sans publicités et sans revente de données. Si vous avez besoin de vitesses maximales et d’un accès à des serveurs supplémentaires, le plan premium à 1,99 €/mois reste l’option la plus économique du marché.

Questions fréquentes sur les VPN pour iPhone

Q : Quel est le meilleur VPN gratuit pour iPhone en 2026 ?

Planet VPN est le meilleur VPN gratuit pour iPhone en 2026. Il est le seul à proposer une bande passante illimitée, sans inscription et avec 1 260+ serveurs mondiaux – disponible gratuitement sur l’App Store. Il utilise un chiffrement AES-256 et inclut un Kill Switch même sur le plan gratuit.

Q : Un VPN gratuit sur iPhone est-il sûr ?

Cela dépend du VPN. La plupart des VPN gratuits se financent en revendant vos données de navigation – ce qui est exactement l’opposé de leur promesse. Planet VPN ne collecte aucune donnée personnelle à l’inscription (puisqu’aucun compte n’est créé) et applique une politique no-logs stricte. C’est l’un des rares VPN gratuits sur iOS qui est réellement sûr.

Q : Un VPN ralentit-il la connexion de l’iPhone ?

Légèrement, oui – mais l’impact est minimal avec un bon VPN. Planet VPN utilise les protocoles IKEv2 et PlanetX optimisés pour iOS, ce qui minimise la perte de vitesse. Sur une connexion Wi-Fi ou 5G moderne, la différence est imperceptible pour la navigation et le streaming.

Q : Peut-on utiliser un VPN pour regarder Netflix US sur iPhone ?

Oui. En vous connectant à un serveur américain avec Planet VPN ou NordVPN, votre iPhone apparaît comme étant situé aux États-Unis, ce qui donne accès au catalogue Netflix US. NordVPN est particulièrement efficace pour le streaming grâce à ses serveurs optimisés. Planet VPN permet aussi de débloquer des contenus géo-restreints sur son plan gratuit.

Q : Un VPN fonctionne-t-il avec l’App Store Apple ?

Oui, un VPN fonctionne avec tous les services iOS, y compris l’App Store. Vous pouvez vous connecter à un serveur dans un autre pays pour accéder à des applications non disponibles en France – en changeant de compte Apple ID régional ou simplement en naviguant sur les pages web de l’App Store.

Q : Faut-il un abonnement pour utiliser Planet VPN sur iPhone ?

Non. Planet VPN est entièrement gratuit sans abonnement ni inscription. Le plan gratuit inclut la bande passante illimitée, le chiffrement AES-256, le Kill Switch et l’accès aux serveurs principaux. Un plan premium (dès 1,99 €/mois) est disponible pour ceux qui souhaitent des serveurs prioritaires et des vitesses maximales.

Notre verdict

En 2026, il n’y a aucune raison de naviguer sans protection sur votre iPhone. Les VPN sont devenus simples, rapides – et pour Planet VPN, entièrement gratuits et sans contrainte.

Pour les utilisateurs qui veulent une protection immédiate sans créer de compte ni dépenser un centime, Planet VPN est le choix évident. Pour ceux qui exigent les vitesses maximales et un réseau de serveurs étendu, NordVPN reste la référence premium. VPNLY convient pour un usage très ponctuel.