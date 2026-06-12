Notre application iAddict pour Mac (Lien Mac App Store – Gratuite), qui permet de recevoir des notifications sur les derniers articles publiés sur nos deux sites, iPhoneAddict et KultureGeek, mais aussi de comparer les prix de produits high-tech et de voir nos derniers bons plans, vient de bénéficier d’une mise à jour sur le Mac App Store.

Quoi de neuf dans la version 3.1 ?

Cette version se concentre essentiellement sur des améliorations internes. Nous avons aussi répondu à une demande de longue date concernant l’affichage du nombre d’actualités. Dorénavant, l’application charge jusqu’à 100 articles selon la taille de l’écran, afin que vous puissiez voir nos actus sur plusieurs jours.

L’application propose toujours :

Un accès aux dernières promotions sur les applications disponibles sur le Mac App Store (promotions en temps réel, 24 h/24)

Un accès aux promotions high-tech en direct, avec un filtrage par boutique

La possibilité de recevoir des notifications push

L’accès à notre comparateur de prix de produits high-tech (100 000 références)

N’hésitez pas à télécharger ou à mettre à jour l’application pour profiter de ces nouveautés !

Découvrez toutes nos applications

En plus d’iAddict pour Mac et pour iPhone/iPad, nous proposons plusieurs applications iPhone, iPad, Apple Watch et Mac pour vous accompagner au quotidien : actualité high-tech, prix des carburants, Tempo EDF, conversion de monnaies, calcul de prêt ou encore apprentissage de Swift.

NuttyGo : Carburant & Recharge (lien App Store – Gratuit) : comparez les prix des carburants et trouvez des bornes de recharge pour véhicules électriques.

: comparez les prix des carburants et trouvez des bornes de recharge pour véhicules électriques. Tempo EDF : Bleu, Blanc, Rouge (lien App Store – Gratuit) : suivez facilement la couleur du jour et du lendemain pour le tarif Tempo d’EDF.

: suivez facilement la couleur du jour et du lendemain pour le tarif Tempo d’EDF. Mon Simulateur de Prêt (lien App Store – 2,99€) : simulez rapidement un prêt immobilier, auto ou conso afin d’estimer vos mensualités.

: simulez rapidement un prêt immobilier, auto ou conso afin d’estimer vos mensualités. Converzy : Conversion monnaies (lien App Store – Gratuit) : convertissez facilement les monnaies et les cryptomonnaies.

: convertissez facilement les monnaies et les cryptomonnaies. Swiftly : coder en Swift (lien App Store – 2 chapitres gratuits – achat intégré): apprenez à développer des application iOS en Swift ou révisez rapidement et facilement.

Voir toutes nos applications sur l’App Store