L’AirTag 2, le nouveau traceur d’objets d’Apple, profite actuellement d’une promotion intéressante sur Amazon. Il est affiché à seulement 21,99 € au lieu de 35 € ou 90€ le pack de 4 pour les abonnés prime.

L’AirTag 2 d’Apple à prix réduit pour les abonnés Prime

Avec cette offre, l’AirTag 2 devient plus accessible pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent garder un œil sur leurs objets du quotidien. Une fois associé à un compte Apple, le traceur apparaît directement dans l’application Localiser, ce qui permet de consulter sa position, de le faire sonner ou encore d’être guidé vers lui lorsqu’il se trouve à proximité.

À 21,99 €, cette promotion permet d’économiser plusieurs euros par rapport au prix habituel de 35 €. Attention toutefois : ce prix promotionnel peut dépendre du compte Amazon utilisé et être accessible uniquement aux membres Prime. Comme souvent avec les bons plans Amazon, le tarif peut aussi évoluer rapidement selon les stocks disponibles.

Quelles sont les fonctions de l’AirTag 2 ?

L’AirTag 2 reprend le principe du premier modèle, mais avec plusieurs améliorations pensées pour faciliter la recherche des objets perdus. Apple annonce notamment une Localisation précise améliorée, une portée plus importante et un haut-parleur plus puissant, pratique pour retrouver un objet caché sous un coussin, dans un sac ou dans une autre pièce.

Le traceur peut être accroché à un trousseau de clés, glissé dans un sac à dos, placé dans une valise ou associé à tout autre objet que l’on souhaite surveiller. En cas de perte, le réseau Localiser d’Apple peut aider à retrouver sa dernière position connue, tandis que le mode Perdu permet d’afficher des informations de contact si quelqu’un retrouve l’objet.

Cette promotion sur l’AirTag 2 est donc une bonne occasion de s’équiper, en particulier avant un voyage ou pour sécuriser les objets que l’on égare régulièrement