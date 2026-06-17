Ok, Jonathon Cooper, linebacker des Denver Broncos, n’est pas vraiment accusé par la justice d’avoir brisé un iPhone avec les dents, mais d’avoir commis ce geste de rage pure lors d’une dispute conjugale. Le joueur de 28 ans a été arrêté début juin dans le Colorado après une violente dispute avec sa compagne, elle aussi interpellée dans un premier temps. Selon le rapport de police cité par plusieurs médias américains, l’altercation aurait notamment porté sur deux téléphones.

Une dispute autour de smartphones

D’après les éléments rapportés, la confrontation aurait commencé après des accusations d’infidélité. La compagne de Cooper aurait saisi son smartphone, l’aurait ensuite projeté contre un mur, puis aurait tenté d’en consulter le contenu. Une lutte aurait ensuite éclaté autour de l’appareil.

Le rapport indique aussi que Cooper aurait alors menacé de casser le téléphone de la jeune femme avant de mordre l’écran d’un iPhone (présenté comme un iPhone 17 dans le dossier)… au point de le briser ! TMZ affirme que le joueur aurait reconnu avoir endommagé l’appareil.

Des charges plus graves que le simple dégât matériel

L’incident ne se limite toutefois pas à un téléphone cassé. Cooper a été visé par plusieurs accusations liées à des violences domestiques présumées, dont une charge plus grave d’agression par strangulation. .e jouer de la NFL a plaidé non coupable… avant d’être ensuite été arrêté une seconde fois, le 11 juin dernier, pour la violation présumée d’une ordonnance de protection.