Les téléviseurs Philips qui tournent avec le système d’exploitation Titan OS ont désormais accès à l’application Apple TV. Cela concerne les TV en Europe et en Amérique latine.

L’application Apple TV maintenant sur Titan OS avec Philips

Dans un communiqué, l’équipe de Titan OS indique :

À partir de juin 2026, Apple TV sera disponible sur certains modèles de téléviseurs Philips de la gamme 2025 et des années suivantes, y compris ceux prenant en charge AirPlay en Amérique latine et en Europe. D’autres marques et modèles de téléviseurs devraient être pris en charge dans un avenir proche. Ce déploiement mondial marque une expansion significative de l’offre de contenus premium de Titan OS, renforçant ainsi sa position de premier système d’exploitation indépendant pour téléviseurs connectés.

Titan OS est un système d’exploitation européen conçu pour les téléviseurs connectés, avec l’objectif de simplifier l’accès au contenu tout en offrant des options de monétisation pour les fabricants et les annonceurs. Il se distingue par une interface centrée sur l’utilisateur, une recherche avancée qui couvre toutes les applications installées et une intégration poussée de services de streaming et des jeux via le cloud. C’est surtout Philips qui l’utilise de nos jours. Le groupe utilisait Android TV/Google TV auparavant.

« Avec l’arrivée d’Apple TV sur Titan OS, nous avons franchi une étape décisive dans notre mission visant à offrir des expériences de divertissement exceptionnelles aux foyers du monde entier », a déclaré Rick Fens, vice-président chargé du développement commercial chez Titan OS. « Les téléspectateurs pourront désormais accéder en toute simplicité à l’une des bibliothèques de contenus les plus captivantes, directement depuis la page d’accueil de leur téléviseur connecté ».

De nombreux téléviseurs de différentes marques proposent déjà l’application Apple TV. Il y a Samsung, LG, Sony et Panasonic, parmi tant d’autres.