À la suite du double séisme dévastateur au Venezuela qui a fait 589 morts selon les dernières informations, Apple a décidé de faire un don pour aider les secours sur place.

Apple fait un don après les séismes au Venezuela

Comme souvent avec ce type d’initiative, c’est Tim Cook qui annonce le don. Le patron d’Apple a annoncé la nouvelle par le biais d’un message sur X/Twitter :

Toutes les personnes touchées par le séisme catastrophique au Venezuela sont dans nos pensées et nous remercions les premiers secours pour leur aide à tous ceux qui sont en danger. Apple fera un don aux secours sur le terrain.

Comme à chaque fois, Tim Cook reste discret sur le montant du don qu’Apple versera.

All those affected by the catastrophic earthquake in Venezuela are in our thoughts, and we thank the first responders for helping everyone in harm's way. Apple will be donating to relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) June 26, 2026

Le Venezuela a été frappé mercredi par deux séismes très puissants, de magnitudes 7,2 et 7,5, survenus à quelques secondes d’intervalle et suivis de nombreuses répliques. Ils ont provoqué d’importants dégâts, avec des immeubles effondrés, des coupures d’électricité et de réseau, la fermeture de l’aéroport principal et l’activation de l’état d’urgence, tandis que les secours continuaient de fouiller les décombres.

Selon le dernier bilan disponible, les autorités font état d’au moins 589 morts et près de 2 980 blessés, avec encore des disparus et un risque que le nombre de victimes augmente. Le précédent bilan faisait état de 235 morts.