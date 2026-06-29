Près d’un demi-siècle après l’Apple II Plus, un projet indépendant redonne vie au micro-ordinateur emblématique d’Apple, et ce sans passer par un émulateur ! Baptisé SB Mini II, ce clone matériel reprend la logique électronique de la machine historique avec des composants contemporains, dans un format compact pensé pour l’usage quotidien.

Un Apple II Plus reconstruit circuit par circuit

Le bidouilleur Simon Boak s’est appuyé sur les schémas publiés par Apple, la documentation technique de l’époque et un processeur 6502 toujours disponible pour les passionnés. Il ne s’agit donc pas ici de dissimuler un PC moderne dans une coque rétro : le système recrée la structure matérielle qui faisait fonctionner l’Apple II Plus.

La principale adaptation concerne la mémoire. Les puces de DRAM d’origine ont été remplacées par de la SRAM, afin de fournir les 48 Ko nécessaires sans ajouter le mécanisme de rafraîchissement dont dépendait la mémoire dynamique. Un choix plus simple et désormais abordable.

Des composants modernes au service de l’authenticité

La sortie vidéo composite laisse place à une carte VGA Apple II, offrant une image plus nette sur les moniteurs actuels et allégeant une partie de la logique embarquée. L’horloge s’appuie sur un oscillateur de 4,096 MHz, divisé à 1,024 MHz, soit une fréquence très proche de celle du modèle original.

Un Raspberry Pi Pico gère la conversion d’un clavier USB vers les signaux parallèles attendus par la machine. Ce dernier ne remplace pas le cœur de l’ordinateur, mais facilite son usage au quotidien.

Un boîtier imprimé en 3D inspiré de l’Apple ProFile

Enfin, le SB Mini II est logé dans un châssis imprimé en 3D, inspiré du disque dur Apple ProFile, avec aérations et capot amovible.Au final, le SB Mini II est le clone hardware de l’Apple II Plus le plus fidèle à la machine originelle d’Apple. Une véritable prouesse technologique… pour bidouilleurs avertis.