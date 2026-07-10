Apple planche sur une évolution importante de son écosystème de localisation. Une demande de brevet déposée auprès de l’USPTO décrit des widgets capables d’afficher directement sur l’écran d’accueil l’état de personnes, d’objets ou d’appareils suivis via les services de type Localiser. L’objectif est de réduire le nombre d’actions nécessaires pour savoir où se trouve un proche, si un objet a bougé, si un AirTag-like arrive en fin de batterie ou si un membre de la famille partage temporairement sa position.

La localisation devient plus lisible sur l’écran d’accueil

Le système imaginé par Apple ne se limite pas à afficher une adresse ou un point sur une carte. Il pourrait aussi traduire la position en informations plus compréhensibles, comme domicile, travail, école, salle de sport ou lieu connu. Le widget pourrait aussi préciser depuis combien de temps une personne ou un objet se trouve à un endroit, ou afficher un fuseau horaire lorsque l’utilisateur suivi est en déplacement à l’étranger.

Apple envisage également des indications de mouvement, par exemple lorsqu’une personne marche, roule à vélo ou se déplace en voiture. Ce contexte pourrait aider à décider s’il est pertinent d’appeler, d’envoyer un message ou d’attendre.

Objets, batteries et partage temporaire au même endroit

Pour les objets et appareils, ces widgets pourraient afficher un niveau de batterie faible avant que le suivi ne devienne impossible. La demande de brevet prévoit aussi de rendre visibles les partages temporaires de position, une approche importante pour concilier utilité et confidentialité.

Le consentement reste évidemment central : les informations liées aux personnes seraient associées à des utilisateurs ayant accepté le partage.

Un écran d’accueil plus contextuel

Comme toujours avec les brevets, rien ne garantit un déploiement dans iOS, mais cette piste montre qu’Apple veut transformer les widgets en véritables cartes de statut, capables de mêler localisation, famille, objets connectés et contrôles rapides sans ouvrir plusieurs applications.