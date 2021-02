L’iMac 2021 aurait les mêmes coloris que l’iPad Air

L’iMac 2021 pourrait être coloré, au point d’être disponible avec les mêmes coloris que l’iPad Air de 4e génération. On retrouverait ainsi gris sidéral, argent, or rose, vert et bleu ciel.

Même coloris que l’iPad Air pour l’iMac 2021 ?

C’est en tout cas ce que rapporte Jon Prosser. Le leaker a un historique mitigé au niveau des rumeurs. Il a eu de bonnes informations pour l’iPhone SE (2020), mais il a fait plusieurs gaffes depuis. Il est donc important de prendre l’information du jour avec des pincettes.

Néanmoins, l’iMac 2021 avec les coloris de l’iPad Air est une piste envisageable. Des sources bien renseignées, comme Bloomberg et Ming-Chi Kuo, ont déjà évoqué un nouveau design pour l’ordinateur tout-en-un, au point de ressembler au Pro Display XDR. Apple profiterait de la transition des processeurs Intel vers ses puces Apple Silicon pour faire un important changement. Pourquoi pas de nouvelles couleurs, donc. Jusqu’à présent, Apple a proposé des iMac avec un coloris argent.

Quand verra-t-on cet iMac 2021 avec cinq couleurs ? Les rumeurs suggèrent que ce sera entre le printemps et l’automne. Il n’y a pas encore une date plus précise. La machine ne sera pas la seule en tout cas, puisque de nouveaux MacBook Pro doivent également voir le jour cette année.

Un aperçu du petit Mac Pro

Il est par ailleurs question du Mac Pro compact avec une puce Apple Silicon. Il a déjà fait parler de lui. Selon Jon Prosser, il donnera l’impression d’avoir 3-4 Mac mini les uns sur les autres. Voici un rendu.