Intel se moque beaucoup d’Apple et de ses Mac M1 depuis quelques semaines. Mais quand il s’agit de vanter ses processeurs, Intel aime bien les Mac, au point de les mettre dans une publicité. Malheureusement il y a un problème.

La pub d’Intel utilise un MacBook Pro… mais il y a un problème

« Le meilleur processeur du monde dans un ordinateur portable fin et léger », indique la publicité. Intel montre un homme qui utilise un ordinateur portable pour jouer et ce modèle est un MacBook Pro. Le problème est qu’Intel vante ici son processeur Intel Core i7-1185G7… et aucun MacBook Pro n’embarque ce modèle.

Le processeur mis en avant ici fait partie de la 11e génération de puces d’Intel (Tiger Lake). Le dernier MacBook Pro Intel en date est le modèle de 13 pouces et il embarque un processeur de 10e génération. C’est même la 9e génération pour le modèle de 16 pouces.

Intel a choisi de diffuser cette publicité sur Reddit et elle a été relayée sur Twitter. Le nécessaire a été fait pour effacer le logo d’Apple à l’arrière du MacBook Pro. Mais pour le coup, il ne s’agit pas d’une photo originale d’Intel. En effet, le groupe a seulement acheté une photo sur la banque d’images Getty Images. La suppression du logo permet de présenter l’ordinateur portable comme un modèle générique. Mais plusieurs indices (emplacement des ports, taille du trackpad et autres) permettent de confirmer qu’il s’agit bien d’un Mac portable.