Intel a décidé de ne pas lâche l’affaire avec les Mac M1 et se moque aujourd’hui des dongles. C’est par un tweet que le groupe connu pour ses processeurs s’attaque à Apple.

Les Mac M1 et les dongles sont la cible d’Intel

La photo du tweet montre l’acteur Justin Long avec un PC portable sur les cuisses et plein de dongles dans la main droite. « Quelqu’un sait à qui ils appartiennent ? », demande Intel. Il s’agit d’un tacle aux Mac M1 (et Mac en général d’ailleurs), sachant que les utilisateurs doivent régulièrement se trimbaler avec des dongles.

Cette histoire de dongles s’explique par les choix d’Apple. Les MacBook comprennent peu de ports (exclusivement des ports USB-C qui plus est) et il n’y a plus de lecteur de cartes SD ou port HDMI. Ça va mieux aujourd’hui, mais la situation était compliquée il y a quelques années. Il fallait des adaptateurs pour utiliser des périphériques existants. C’est de ça qu’Intel se moque aujourd’hui.

Si l’on en croit les fuites, les MacBook de 2021 vont justement marquer le retour du lecteur de cartes SD et d’un port HDMI. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui réclament leur retour depuis un moment maintenant.

Cette attaque d’Intel pour les Mac M1 et les dongles suit en tout cas une campagne publicitaire du groupe. Hier, il a mis en ligne des vidéos avec Justin Long pour se moquer des ordinateurs d’Apple face aux PC. C’est assez ironique quand on sait que Justin Long était auparavant dans les publicités d’Apple pour représenter les Mac et justement tacler les PC.