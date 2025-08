Apple considère désormais que l’Apple Watch Series 1, qui a vu le jour en 2016, est un produit produit obsolète. Cela a un impact au niveau des réparations.

L’Apple Watch Series 1 passe de produit ancien à obsolète

Il y a deux statuts chez Apple : produits anciens et produits obsolètes. Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Dans le même temps, les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans.

La toute première Apple Watch a vu le jour en 2015 et avait tout simplement ce nom. Puis en 2016, Apple a lancé les Apple Watch Series 1 et Apple Watch Series 2. La première était essentiellement l’équivalente de la toute première montre avec une puce S1P plus puissante. La seconde, quant à elle, était le « vrai » nouveau modèle avec plusieurs nouveautés. Apple en a profité au passage pour choisir le nom Apple Watch Series 0 pour la montre de 2015.

Du coup, qu’est-ce que ces statuts signifient ? Apple et les réparateurs agréés proposent parfois des réparations pour les appareils anciens, mais uniquement si des pièces sont encore disponibles. Par contre, les réparations s’arrêtent quand le statut de produit obsolète est atteint. La seule solution est d’espérer qu’un réparateur de quartier dispose du composant nécessaire en stock pour la réparation.