Tim Cook vient de franchir un cap symbolique : il dirige désormais Apple depuis plus longtemps que Steve Jobs n’a occupé le poste de patron, toutes périodes confondues. Cette étape marque un tournant dans l’histoire de la firme de Cupertino.

Deux mandats distincts pour Steve Jobs

Steve Jobs a dirigé Apple en tant que patron sur deux périodes bien distinctes. Il a d’abord occupé le poste de dirigeant par intérim du 16 septembre 1997 au 5 janvier 2000, soit 841 jours. Puis il est devenu patron « officiel » du 5 janvier 2000 jusqu’à sa démission le 24 août 2011, une période de 4 249 jours. Au total, Steve Jobs a été aux commandes d’Apple pendant 5 090 jours.

Tim Cook, quant à lui, a pris les rênes immédiatement après la démission de Steve Jobs le 24 août 2011 et occupe le poste depuis cette date sans interruption. Au 1er août 2025, Tim Cook comptabilise 5 091 jours à la tête d’Apple, soit officiellement un jour de plus que son prédécesseur.

Il convient de préciser que de 1976 à 1985, Steve Jobs n’a jamais été patron d’Apple. Lorsque Apple a été constituée sous forme de société en 1977, le capital-risqueur Mike Markkula avait insisté pour recruter un dirigeant expérimenté, d’où l’embauche de Michael Scott comme premier patron. Après le départ de Michael Scott, Mike Markkula lui-même a pris le relais, suivi de John Sculley, personnellement recruté par Steve Jobs chez Pepsi en 1983.

Steve Jobs occupait plutôt des postes comme président du conseil d’administration et chef de la division Macintosh, mais ne bénéficiait pas de la confiance nécessaire pour le rôle de dirigeant principal. Finalement, après une lutte de pouvoir en 1985, Steve Jobs s’est vu retirer ses responsabilités et a quitté l’entreprise.

Deux ères et plusieurs produits

En matière de matériels, Steve Jobs a supervisé le lancement de produits majeurs comme l’iMac, l’iPod, le MacBook Air et MacBook Pro, l’Apple TV, l’iPhone et l’iPad entre 1997 et 2011. Tim Cook, de son côté, a orchestré le lancement de l’Apple Watch, des AirPods, du HomePod, des puces Apple Silicon, de l’AirTag et de l’Apple Vision Pro.

Côté logiciels, Steve Jobs a dévoilé iTunes, Mac OS X, Safari, iOS, l’App Store, FaceTime et iCloud. Tim Cook a supervisé le lancement de Swift, Apple Pay, Apple Intelligence, ainsi qu’une expansion massive des services Apple incluant Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et Apple Fitness+.

Steve Jobs a également piloté la récupération de l’entreprise, l’investissement de 150 millions de dollars de Microsoft, l’arrivée des Apple Store, les plans de construction de l’Apple Park et l’ascension d’Apple au rang d’entreprise technologique américaine la plus valorisée. Tim Cook a supervisé des valorisations record (atteignant 3 000 milliards de dollars en 2022) et la transformation d’Apple en entreprise cotée la plus valorisée au monde pendant plusieurs années (elle est troisième aujourd’hui), ainsi que des acquisitions significatives comme Beats et Shazam.

Tim Cook ne semble avoir aucun projet de départ imminent et aucun successeur direct n’est apparemment prêt à prendre le relais (même si des bruits de couloir suggère John Ternus). Il pourrait même devenir à la fois président du conseil d’administration d’Apple dans un avenir proche.