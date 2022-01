AAPL : Apple atteint les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Apple devient la première entreprise au monde à avoir une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars. L’action AAPL a été à 182,81 dollars au moment où cela a eu lieu il y a quelques minutes.

3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour Apple

Cette capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars pour Apple est plus que significative. Elle l’est déjà parce qu’aucune autre entreprise n’a atteint ce seuil. Et dans le même temps, le fabricant d’iPhone a été relativement rapide à l’atteindre. Pour rappel, le cap de 1 000 milliards de dollars de dollars remonte au 2 août 2018 et celui de 2 000 milliards de dollars a eu lieu le 19 août 2020. Il a donc fallu 16 mois pour monter d’une marche.

Il faut dire que tout se passe très bien pour Apple, financièrement parlant du moins. Le groupe annonce à chaque fois des revenus et des bénéfices colossaux. Son record trimestriel remonte a été le premier trimestre de son année fiscale 2021 avec 111,44 milliards de dollars de revenus et 28,8 milliards de bénéfices. Selon les estimations, Apple pourrait faire encore mieux avec ses prochains résultats. Les analystes parient sur 118 milliards de dollars de revenus.

La seule autre société qui se situe actuellement dans la fourchette de capitalisation boursière d’Apple est Microsoft, dont la capitalisation boursière s’élève à 2 500 milliards de dollars. Alphabet, la société mère de Google a récemment quitté le club des 2 000 milliards de dollars, sa capitalisation boursière étant à 1 930 milliards de dollars.