Le marché de l’électronique est au ralenti sous l’effet de l’inflation galopante et sans doute aussi à cause du choix stratégique de plusieurs firmes de privilégier la marge en augmentant les prix plutôt de relancer la demande en maintenant les étiquettes en place. Apple n’est pas à l’abri de cette bourrasque, et enregistre depuis quelques trimestres des baisses de ventes d’à peu près toutes ses gammes de produits. Les investisseurs aussi se sentent concernés, au point que depuis la dernière publication de résultats d’Apple du mois d’août, le cours de l’action AAPL a baissé de 11% et la capitalisation d’Apple a perdu près de 400 milliards de dollars.

C’est en fait la toute première fois en huit ans que le cours de l’action AAPL baisse entre la WWDC et la publication de résultats pour le Q4 fiscal (qui s’est termine fin septembre). Outre l’affaiblissement de la demande, les investisseurs s’inquiètent aussi des tensions persistantes entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi d’autres facteurs plus récents, comme le retour en force d’Huawei en Chine ou bien encore le procès antitrust opposant le DoJ à Google, procès qui pourrait amputer les comptes d’Apple de 20 milliards de dollars par an (la somme que Google verse à Apple pour maintenir Google Search en tant que moteur de recherche par défaut dans Safari). Les résultats de l’iPhone 15/15 Pro et des premiers Mac sous M3 permettront-ils de regagner le terrain perdu ?