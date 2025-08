Selon le leaker Majin Bu, Apple prépare le lancement d’une nouvelle gamme de coques « Liquid Silicone » pour les iPhone 17 et iPhone 17 Pro, avec des détails intrigants mais non confirmés à ce stade.

Un nouveau type de coques pour les iPhone 17 ?

Les coques présenteraient un effet d’ondulation près de la zone de charge MagSafe à l’arrière, ajoutant une touche esthétique distinctive. Il y aurait également plusieurs découpes pour attacher une dragonne, vendue probablement séparément, facilitant la prise en main et la prévention des chutes. De plus, un « effet Liquid Glass » serait de la partie, bien que sa nature exacte reste floue. Cet effet pourrait être lié à la nouvelle interface Liquid Glass d’iOS 26, suggérant une texture ou une finition satinée et opaque.

Un autre leaker, DuanRui, a partagé sur X une image montrant deux emplacements pour lanières en bas des coques pour l’iPhone 17 Pro, renforçant l’idée d’un accent mis sur ce système, similaire à celle des étuis de charge des AirPods Pro 2 ou du mécanisme de l’iPod touch.

Des détails suspects pour l’instant

Les coques sont décrites comme des « échantillons officiels » par Majin Bu, mais leur design volumineux et leur apparente qualité entrée de gamme suscitent des doutes quant à leur origine. Peut-être qu’il s’agira de coques Beats, une marque d’Apple, plutôt que des coques Apple directement.

Le lancement de l’iPhone 17, attendu dans un peu plus d’un mois, apportera des précisions officielles. En attendant, la prudence reste de mise face à la rumeur du jour.