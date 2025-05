Vous doutiez encore des changements de design de la prochaine gamme d’iPhone ? Le leaker Majin Bu en rajoute une grosse couche en publiant sur Weibo et sur son compte X des coques MagSafe transparentes destinées aux prochains modèles d’iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Et sans surprise, les grosses modifications du bloc photo sont totalement confirmées par ces accessoires, soit un unique capteur pour le modèle Air (dans un long bloc horizontal, seconde coque en partant de la gauche), 3 capteurs en triangle pour les modèles Pro et Pro Max (première et troisième coque en partant de la gauche), et deux capteurs l’un au dessus de l’autre pour l’iPhone 17 Pro (quatrième coque en partant de la gauche). La présence de 4 coques uniquement semble aussi confirmer que le modèle iPhone 17 Air va probablement remplacer le modèle « Plus » dans la nouvelle gamme d’iPhone.

iPhone 17 Lineup Case pic.twitter.com/873zLGnzia — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 7, 2025

La gamme d’iPhone 17 sera présentée officiellement par Apple au mois de septembre prochain, avec sans doute une commercialisation de ces nouveaux modèles une à deux semaines après la keynote.