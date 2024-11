Apple se prépare à une refonte importante avec les iPhone 17 Pro et Pro Max prévus pour 2025. Selon The Information, ces nouveaux modèles marqueront un tournant avec l’abandon du châssis en titane, proposé sur les modèles existants, pour revenir à un cadre en aluminium. Une décision qui pourrait redéfinir l’aspect et la prise en main de ces appareils.

Les iPhone 17 Pro verront le retour de l’aluminium, après une période où seules les versions non-Pro en étaient dotées. Ce changement de matériaux, que l’on pourrait associer à un retour à la légèreté et à la durabilité, pourrait avoir des conséquences sur le design et la finition globale des appareils.

Autre nouveauté notable, l’arrière des iPhone 17 Pro arborera un design hybride, avec une partie supérieure composée d’un bloc photo rectangulaire qui dépasse en aluminium, tandis que la partie inférieure restera en verre. Ce choix permettrait de maintenir la compatibilité avec la recharge sans fil tout en modernisant l’esthétique de l’appareil. Apple semble par ailleurs opter pour un bloc photo plus large, un détail qui pourrait encore accentuer la singularité de ces modèles.

Ces changements devraient constituer l’une des révisions les plus marquantes du design des iPhone Pro depuis plusieurs années. Reste à savoir maintenant pourquoi Apple décide soudainement de revenir sur de l’aluminium pour ses modèles haut de gamme.

Apple devrait logiquement annoncer ses iPhone 17 en septembre 2025. The Information a également partagé des détails sur l’iPhone 17 Air, dont une épaisseur entre 5 et 6 mm, l’absence de 5G millimétrique (mmWave) et de carte SIM physique.