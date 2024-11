L’iPhone très fin que développe Apple, qui a pour nom officieux iPhone 17 Air, se dévoile un peu plus aujourd’hui avec des caractéristiques techniques sur l’épaisseur et d’autres éléments. Les détails des prototypes viennent de The Information.

Une épaisseur entre 5 et 6 mm pour l’iPhone 17 Air

L’objectif d’Apple avec l’iPhone 17 Air est de proposer un modèle très fin et ça semble se confirmer, puisque les prototypes ont une épaisseur entre 5 et 6 mm. En comparaison, l’iPhone 16 a une épaisseur de 7,8 mm. Pour sa part, l’iPhone 16 Pro a une épaisseur de 8,25 mm. La différence est donc assez notable avec le prochain modèle. Quant au smartphone Apple le plus fin, il s’agit de l’iPhone 6 avec ses 6,9 mm.

Il y a même mieux du côté des tablettes. Il existe l’iPad Pro M4 11 pouces qui a une épaisseur de 5,4 mm et l’iPad Pro M4 de 13 pouces qui fait 5,1 mm.

Mais il reste encore beaucoup de travail pour proposer le produit final. En effet, les ingénieurs d’Apple disent avoir du mal à mettre une batterie et les matériaux thermiques dans l’iPhone 17 Air. Il se pourrait donc que le produit final se rapproche des 6 mm, voire les dépasse un peu.

Un modem 5G moins performant et pas de carte SIM physique

Outre l’épaisseur, il est annoncé que l’iPhone 17 Air aura un seul capteur photo à l’arrière et embarquera le modem 5G d’Apple, comme l’ont annoncé de précédentes rumeurs. Au sujet du modem 5G, la puce d’Apple est moins bonne que celles de Qualcomm utilisées dans les récents iPhone. Les débits de points sont moins bons et la fiabilité pour se connecter aux antennes des opérateurs est là aussi bien moins bonne. De plus, il n’y a pas le support pour la 5G millimétrique (mmWave), celle qui propose les meilleurs débits. Avec Qualcomm, c’est disponible depuis l’iPhone 12.

Aussi, il n’y a qu’un seul haut-parleur situé sur la partie supérieure de l’iPhone, là où le son sort quand vous passez un appel. Il n’y a pas de haut-parleur en bas tout simplement parce qu’il n’y a pas la place.

Enfin, les ingénieurs d’Apple ne trouvent pas un moyen pour proposer le support d’une carte SIM physique, là encore par manque de place. Il se pourrait donc que ce modèle soit uniquement compatible eSIM. Cela va toutefois être embêtant du côté de la Chine parce que les opérateurs locaux ne supportent pas l’eSIM et le support d’une carte SIM physique est obligatoire.