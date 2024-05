Avec ses 5,1 mm, l’iPad Pro M4 de 13 pouces est l’appareil le plus fin jamais produit par Apple, une amélioration de design qui n’a pas convaincu tout le monde sachant que la génération précédente d’iPad Pro avait déjà tendance à se plier légèrement sous la pression. Un iPad encore plus fin ne risquait-il pas de se tordre encore plus facilement lors d’une manipulation maladroite ? Interrogés à ce sujet par l’excellent youtubeur Arun Maini (dont on vous recommande chaudement la chaine orientée tech), les VP Greg Jozwiak et John Ternus ont confirmé que ces préoccupations concernant la solidité avaient été prises en considération dès la conception des deux tablettes (11 et 13 pouces).

2. How the new iPad is more durable: pic.twitter.com/ZKyxBdk7p8 — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) May 11, 2024

On apprend ainsi que les iPad Pro M4 bénéficient d’une nouvelle structure interne. Un « capot » métallique est désormais situé au dessus de la carte mère et s’étend jusqu’au milieu de l’appareil, formant une nervure centrale qui rigidifie l’ensemble. Ternus affirme de son côté que cette nouvelle structure « améliore considérablement la rigidité du produit » tout en facilitant la dissipation de la chaleur interne (due principalement au M4). Pour rappel, Apple avait affirmé lors de la keynote que l’iPad Pro M4 affichait des performances thermiques améliorées de 20 %, notamment grâce à l’usage de cuivre dans le logo Apple à l’arrière de la tablette. Les iPad Pro M4 commenceront à être livrés à partir du 15 mai.