L’iPad Pro 2024 a directement sauté la génération de processeurs M3. La tablette est même le tout premier produit Apple a bénéficier de la nouvelle gamme de puces, avant le Mac ! forcément, les premiers benchs sont tombés, et ils semblent confirmer les déclarations d’Apple. Sur Geekbench 6, l’iPad Pro et son processeur M4 atteignent le score de 3 767 points sur un cœur et 14 677 points en multi cœurs, ce qui s’avère bel et bien supérieur d’environ 50% aux benchs du MacBook Air M2. Sans surprise, le M1 est encore plus largué (+70% en multi coeurs).

Ces scores font de l’iPad Pro la tablette la plus puissante du marché, mais il faut tout de même noter que les benchs ont été effectués avec un iPad Pro doté forcément de 1 To ou 2 To de capacité de stockage, sachant que le CPU du M4 embarquait 10 coeurs lors des benchs. Pour rappel en effet, seuls les iPad Pro 1 To ou 2 To bénéficient d’un processeur M4 à 10 coeurs de CPU, contre 8 coeurs pour les modèles 256 Go et 512 Go. Les scores seront donc moins tranchants avec les iPad Pro les moins chers. Concernant la partie GPU, le test graphique de Geekbench 6 (Octane) aboutit à un gain de 20% par rapport au M2. Le test graphique de Geekbench 6 reste cependant trop limité ici pour qu’on puisse en tirer une conclusion définitive.

