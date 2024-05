C’est parti. Les nouveaux iPad Air 6 et iPad Pro M4 sont disponibles en précommande chez les revendeurs, ainsi bien sûr que l’Apple Pencil Pro et le nouveau Magic Keyboard. Avant de vous jeter sur les liens commerciaux, un petit rappel succinct des principales spécifications en préambule. L’iPad Air 6 est disponible en 2 tailles d’écran de 11 et 13 pouces (une première pour cette gamme) et embarque un processeur M2, une caméra « paysage » 12 MPx, le Wi-Fi 6E et peut disposer de 1 To de stockage max.

L’iPad Pro cuvée 2024 est lui aussi disponible en deux tailles d’cran 11 et 13 pouces mais la technologie passe à l’OLED (une double dalle en fait) avec option de verre nano-structuré et le processeur est un puissant M4 (Apple saute directement le M3). La tablette est ultra fine (à peine 5 mm d’épaisseur) , peut disposer au max de 2 To de stockage et s’avère évidemment compatible avec tout nouveau Apple Pencil Pro. Et justement, puisque l’on parle du stylet Apple, ce dernier dispose désormais de fonctions haptiques, de nouveaux gestes et peut être retrouvé avec son iPhone via la fonction Localiser.

Passons aux liens : l’iPad Air 6 est disponible en précommande depuis quelques heures, les livraisons démarrant à partir du 15 mai; 4 coloris sont proposés et les tarifs démarrent à 719 euros.

iPad Air 6 11 pouces

FNAC: à partir de 719 euros

Boulanger : à partir de 719 euros

iPad Air 6 13 pouces

FNAC : partir de 969,99 euros

Boulanger : à partir de 969 euros

L’iPad Pro OLED avec processeur M4 est lui aussi disponible en précommande et la livraison démarre aussi à partir du 15 mai. Deux coloris sont proposés (Argent et Noir sidéral) et les tarifs démarrent à 1 469 euros. A noter que les 10 coeurs de CPU M4 ainsi que l’option de verre nano-texturé sont uniquement disponibles avec les modèles 1 To et 2 To.

iPad Pro 11 pouces

FNAC : à partir de 1 469 euros

Boulanger : à partir de 1 469 euros

iPad Pro 13 pouces

FNAC : à partir de 1 569 euros

Boulanger : à partir de 1 569 euros

Les accessoires

FNAC : Apple Pencil Pro à 149 euros

FNAC : Magic Keyboard à 349 euros