De la patience va être requise pour découvrir les nouveaux iPad, puisque les tablettes n’arriveraient pas avant mars 2024, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. À l’inverse, Apple lancerait de nouveaux Mac avant la fin du mois.

Apple prépare actuellement l’iPad Air 6, l’iPad mini 7 et l’iPad 11. Il y a également un nouvel iPad Pro en préparation. Gurman indique que les révisions mineures des tablettes feraient leurs débuts en mars 2024. Il fait ici allusion aux iPad Air 6, iPad mini 7 et iPad 11 qui auront le droit à de nouvelles puces pour plus de puissance et des améliorations sur la partie photo. Mais il ne faut pas s’attendre à des changements majeurs.

Pour sa part, l’iPad Pro de 2024 est attendu au tournant pour abandonner son écran LCD et passer sur une dalle OLED. La mise à niveau de la tablette est annoncée comme étant la plus importante depuis 2018. Mais verra-t-on également l’iPad Pro OLED en mars ? Ou faudra-t-il attendre quelques mois supplémentaires ? C’est incertain pour l’instant.

Toutes les informations du jour montrent en tout cas que les récentes rumeurs n’étaient pas bonnes. Supercharged et 9to5Mac avaient affirmé qu’Apple prévoyait le lancement des nouveaux iPad pour cette semaine, les deux sites se sont trompés. À la place, Apple a annoncé un Apple Pencil USB-C. Il y a également eu l’iPad 10 avec le support de l’eSIM en Chine pour la première fois dans le pays.