La fin du mois de mars sera l’occasion d’avoir de nouveaux produits Apple, avec l’iPad Pro équipé d’un écran OLED, l’iPad Air de 6e génération et le MacBook Air avec la puce M3, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Nouveaux iPad et MacBook Air à la fin mars

Gurman indique que les nouveaux iPad Pro et le MacBook Air avec la puce M3 ont leur production qui est déjà bien entamée. Rien n’est précisé pour la production du nouvel iPad Air, mais cette tablette est tout de même annoncée pour arriver à la fin mars.

2024 sera une année importante pour Apple, puisqu’il y aura de nouveaux iPad. Ce n’était pas le cas en 2023 et ce fut d’ailleurs la première année où Apple n’a pas renouvelé ses tablettes.

L’iPad Pro va connaître un changement notable en passant à un écran OLED. Les iPhone et Apple Watch ont y déjà le droit, ce sera la première fois sur les tablettes d’Apple. Cela permettra d’avoir des couleurs plus riches, un contraste plus élevé et potentiellement des gains d’efficacité énergétique pour une meilleure autonomie. Mais attention au prix, les rumeurs suggérant que la tablette sera bien plus chère que le modèle actuel.

Pour le reste, le nouvel iPad Pro aurait le droit à la puce M3, au support de la charge MagSafe, un nouveau clavier Magic Keyboard et un changement d’emplacement pour la caméra afin d’avoir Face ID en mode paysage.

Pour l’iPad Air, il y aura deux tailles d’écran. Ce sera la première fois pour cette gamme. On retrouvera un modèle de 10,9 pouces et un nouveau de 12,9 pouces. Côté caractéristiques techniques, il serait question de la puce M2, d’un changement de design pour le bloc photo, le support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.

Vient enfin le nouveau MacBook Air. Il devrait s’agir d’une mise à niveau standard, avec plus de puissance grâce à la puce M3, le support du Wi-Fi 6E et potentiellement d’autres petites nouveautés.