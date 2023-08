Apple prépare un nouvel iPad Pro pour 2024 qui proposera plusieurs changements, dont un nouvel écran, plus de puissance et un nouveau clavier externe, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

L’iPad Pro de 2024 aura le droit à un écran OLED, soit la même technologie que l’on retrouve sur les iPhone et Apple Watch. Apple en profiterait aussi pour augmenter légèrement la taille de l’écran. Le modèle de 11 pouces resterait, mais la dalle de 12,9 pouces laisserait sa place à un écran de 13 pouces.

La tablette, qui aura le droit à quatre déclinaisons et dont les noms de code sont J717, J718, J720 et J721, va par ailleurs embarquer la puce M3 d’Apple. Celle-ci va faire ses débuts en octobre avec de nouveaux Mac. Elle aura l’avantage d’avoir une gravure en 3 nm, ce qui améliorera les performances et réduira la consommation d’énergie. Pour rappel, l’iPad Pro actuel dispose de la puce M2.

Un autre changement annoncé concerne le Magic Keyboard, à savoir le clavier qu’Apple vend séparément pour ses tablettes. Le Magic Keyboard aurait le droit à un nouveau design, notamment pour donner l’impression que l’iPad Pro ressemble à un ordinateur portable. Il faudrait aussi s’attendre à un trackpad plus large.

Quelle sera la date de sortie du nouvel iPad Pro ? Il faut attendre au plus tôt le printemps, voire l’été 2024. Il n’y aura donc pas de tablette à la keynote du 12 septembre, celle-ci va se focaliser sur les iPhone 15, l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.