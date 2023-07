En plus de l’iPhone et de l’Apple Watch, Apple va proposer l’écran OLED sur l’iPad Pro et le MacBook Pro. Mais si l’on en croit de nouvelles informations, il faudra patienter un peu plus longtemps en ce qui concerne l’ordinateur portable.

Le cabinet Omdia annonce que l’iPad Pro avec l’écran OLED devrait bien voir le jour en 2024, comme les précédentes rumeurs l’ont annoncé. En l’état, Apple propose un iPad Pro de 11 pouces avec un écran LED, là où le modèle de 12,9 pouces embarque un écran Mini-LED. L’année prochaine, les deux modèles passeraient sur une dalle OLED.

Pour le MacBook Pro, le cabinet assure que le projet de départ était d’avoir une disponibilité en 2026. Mais Apple aurait pris la décision de reporter la sortie à 2027. Pour les modèles actuels, on retrouve un écran LCD sur les MacBook Air et MacBook Pro de 13 pouces. Pour les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, Apple propose un écran Mini-LED.

Le créneau de sortie en 2027 est en tout cas quelque peu surprenant si l’on se base sur de précédentes rumeurs. Les analystes Ming-Chi Kuo et Ross Young ont pour leur part suggéré une sortie en 2024 au plus tôt. Tous les deux sont généralement bien renseignés, tout particulièrement le second pour tout ce qui touche les écrans.