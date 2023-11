Apple va encore plus miser sur les écrans OLED. On les retrouve déjà sur les iPhone et Apple Watch. Dès 2024, la dalle fera ses débuts sur iPad avec l’iPad Pro. Et viendra ensuite le tour des Mac, mais il faudra attendre.

Selon une note de l’analyste Jeff Pu obtenue par MacRumors, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces pour avoir le droit à un écran OLED, mais ce ne serait pas disponible avant 2026. Cela rejoint une précédente information partagée par l’analyste Ross Young, qui est spécialisé dans les écrans et a souvent raison avec ses informations.

Apple mettrait donc de côté les écrans Mini-LED pour basculer sur de l’OLED. Cela devrait être l’occasion d’avoir quelques avantages, dont une luminosité accrue, un rapport de contraste plus élevé avec des noirs plus profonds, une efficacité énergétique améliorée pour une plus grande autonomie et plus encore.

Il y a aussi le cas d’un écran OLED pour le MacBook Air. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, Apple préférant se focaliser sur le MacBook Pro. Samsung s’occuperait de la production de la dalle de 13,3 pouces pour Apple. Mais la date de sortie est pour l’instant incertaine.

Concernant l’iPad Pro, nous avons appris cette semaine que LG et Samusng vont lancer la production de l’écran OLED en février 2024. La tablette sortira quelques mois plus tard.