Apple a tenu à réagir au sujet de la plainte déposée par Fintiv concernant Apple Pay et plus exactement la technologie utilisée. Cette société texane accuse le fabricant d’iPhone d’un vol présumé de secrets industriels ayant servi à développer Apple Pay.

La défense d’Apple après avoir été poursuivi

Dans une déclaration à 9to5Mac, Apple indique :

Le tribunal a rejeté à plusieurs reprises les revendications de Fintiv et nous pensons que cette dernière tentative visant à détourner l’attention de leur procès perdu en matière de brevet devrait également être rejetée. Nous avons lancé Apple Pay il y a plus de dix ans et n’avons cessé d’innover depuis afin d’offrir à nos utilisateurs la meilleure expérience possible, la plus confidentielle et la plus sécurisée. Nous continuerons à nous défendre contre ces fausses allégations.

Un supposé vol de technologie pour Apple Pay

Les faits reprochés remontent à plus d’une décennie. Entre 2011 et 2012, Apple aurait approché CorFire, la société qui précéda Fintiv, dans le cadre de discussions techniques. D’après la plainte, Apple aurait alors obtenu des informations confidentielles grâce à plusieurs accords de non-divulgation. Fintiv affirme avoir été trompée : au lieu de conclure un accord de licence, Apple aurait utilisé ces données pour développer sa propre solution de paiement mobile.

Le lancement d’Apple Pay en 2014 aurait ainsi été possible grâce à ces informations confidentielles. En plus du vol supposé de données, Apple aurait recruté plusieurs ingénieurs clés de CorFire. Une pratique que Fintiv considère comme faisant partie d’un problème plus large.

Le dépôt de plainte a été enregistré auprès d’un tribunal fédéral du district nord de la Géorgie. L’action en justice repose notamment sur des accusations de violations de la loi américaine RICO (loi sur les organisations motivées par le racket et la corruption), ainsi que des lois sur les secrets commerciaux.

Ce n’est pas la première fois que Fintiv engage une action contre Apple. En 2018, la société avait déjà intenté un procès pour violation de brevet au Texas, toujours au sujet d’Apple Pay. Bien que cette première plainte ait été rejetée, une cour d’appel est ensuite intervenue pour relancer l’affaire. Toutefois, cette semaine, un juge texan a estimé qu’Apple n’avait enfreint aucun des brevets en question. Fintiv a alors obtenu le droit de retirer les autres revendications.